Bayeux - OM : "S'il veut me donner des conseils"... Avant la Coupe de France, De Zerbi part au clash, heure et chaîne TV

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille dispute son 16es de finale de Coupe de France face au club normand de Bayeux au stade Michel-d'Ornano de Caen. Avant le match, Roberto De Zerbi a réagi aux propos de son homologue du soir.

Tout juste revenu du Koweit après une défaite frustrante lors du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain (2-2, 4-1 aux TAB), l'Olympique de Marseille arrive en Normandie pour disputer son 16es de finale de la Coupe de France. Ce mardi soir, les Olympiens ont rendez-vous avec Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Si le coup d'envoi est programmé à 21h, le match a déjà débuté en conférence de presse. Interrogé sur ses connaissances à propos de son adversaire du soir, Roberto De Zerbi a lancé une réponse acide : "Je sais qu'ils jouent en 3-4-1-2 et que leur entraîneur aime donner des conseils aux autres coaches. S'il veut m'en donner, je lui passerai mon numéro de téléphone".

L'entraîneur transalpin a notamment fait référence aux propos d'Eric Fouda après le tirage au sort. L'entraîneur de Bayeux avait déclaré : "Marseille a quelques fragilités mentales, on l'a vérifié ces dernières semaines. Leur calendrier sera chargé, peut-être qu'ils considéreront ce match comme un match de récupération. L'idée, ce sera de rentrer dans la tête du coach De Zerbi, de percevoir comment il va aborder ce match, quels joueurs il utilisera. Nous, on ne va rien changer à nos habitudes. On essaiera de jouer, de défendre en avançant, sans se poser trop de questions. On ne peut pas travailler des principes et des concepts de jeu toute l'année et les changer parce que c'est Marseille en face. Ce serait le meilleur moyen de se mettre en difficulté". De quoi tendre l'Italien avant ce match.

"Marseille n'est pas Paris"

Dans les colonnes de nos confrères de La Provence, l'entraîneur du club normand en a rajouté une couche : "Si Roberto De Zerbi est à l'OM, c'est que c'est sûrement un grand entraîneur. On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j'ai vu jouer, le sien n'est pas celui que je préfère. Je trouve que son OM est une copie tactique, qui ne fonctionne pas avec ces joueurs. Marseille n'est pas Paris, l'OM n'est pas le PSG. Avec l'enthousiasme du club, la ferveur des supporters, on recherche des choses différentes. [...] Je ne suis pas là pour critiquer, je dis juste qu'on peut faire autre chose avec les joueurs à disposition. Mettre Paixao à gauche comme "Kvara"' le long de la ligne et Greenwood à droite pour provoquer et rentrer, comme Doué, avec une pointe qui décroche… Dire à Pavard de devenir quasiment ailier droit sur les dédoublements… Waouh ! Après ça marche, l'OM est troisième de Ligue 1".

L'élimination du PSG, une aubaine

Hier soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France. Une aubaine pour les autres clubs français qui ne pourront plus affronter le double tenant du titre dans la compétition cette saison. Pour ce match, Roberto De Zerbi veut éviter la surprise et compte bien titulariser certains cadres comme Mason Greenwood ou Benjamin Pavard et Pierre-Emile Hojbjerg. L'entraîneur de l'OM va laisser Pierre-Emerick Aubameyang au repos : "Je lui ai donné 3-4 jours pour qu'il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d'attaquants pour se passer de lui". En instance de départ à l'AS Rome, Robinho Vaz pourrait ne pas figurer dans le groupe. Roberto De Zerbi s'est exprimé sur cette période compliquée du mercato hivernal : "On en parle avec Pablo Longoria et Medhi Benatia sur l'aspect économique. Les idées sont claires mais il faut voir si c'est compatible avec la réalité économique. Il faut qu'on reste dans le budget mais on va essayer d'améliorer l'équipe. Je ne sais rien sur Vaz. Je sais qu'il y a des clubs intéressés et des problèmes avec son contrat".

À quelle heure débute Bayeux - OM ?

Le coup d'envoi du match des 16es de finale de la Coupe de France opposant Bayeux à l'Olympique de Marseille est prévu mardi 13 janvier à 21h00 au Stade Michel d'Ornant de Caen (France). Gaël Angoula sera sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bayeux - OM ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche des 16es de finale entre le club normand et l'équipe phocéenne.

Comment suivre Bayeux - OM en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match des 16es de finale de la Coupe de France entre les Bayeusains et les Marseillais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Bayeux - OM ?

Bayeux FC : Lecanu (G) - Lefèvre, Delain, Jouan - Mayette, Lemasson, Marazzi, Cathrine - Aubel, Guillotte, Renaud.

OM : de Lange (G) - Murillo, Pavard, Medina, Emerson - Højbjerg, O'Riley - Greenwood, Angel Gomes, Traoré - Gouiri.

Quels sont les pronostics de Bayeux - OM ?