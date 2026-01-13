DIRECT. Bayeux - OM : la bande à Greenwood s'éclate contre les Bayeusains, suivez le match

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille dispute son 16es de finale de Coupe de France face au club normand de Bayeux au stade Michel-d'Ornano de Caen. Suivez le match en direct.

En direct

22:17 - Des crampes pour Lefèvre (0-6, 58e) Le match est stoppé quelques secondes pour prodiguer des soins à Lucas Lefèvre, victime de crampes.

22:16 - Pas de penalty (0-6, 56e) Lancé en profondeur, Amine Gouiri met le pied devant Lecanu et s'écroule. Gaël Angoula ne siffle rien.

22:15 - Greenwood rend la politesse ! (0-6, 55e) Alors que Gouiri avait délivré une passe décisive à Greenwood sur le but précédent, l'Anglais rend la pareille ! Sur le côté droit, l'ailier enrhume Jouan d'un passement de jambes et centre rasant. L'attaquant passe devant Delain et dévie du pied droit.

22:13 - De Zerbi vigilant (0-5, 53e) Malgré le score, Roberto De Zerbi reste concerné par la prestation de ses hommes et n'hésite pas à donner de la voix pour glisser des conseils.

22:12 - O'Riley dévisse (0-5, 52e) Murillo frappe dans le mur mais le cuir revient sur O'Riley qui dévisse complètement sa reprise de volée.

22:10 - Coup franc obtenu (0-5, 51e) Aux abords de la surface normande, Hamed Junior Traoré fait une feinte derrière la jambe d'appui mais Mayette le fauche.

22:09 - Le doublé pour Greenwood (0-5, 50e) Lancé dans la profondeur par Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri dribble Oscar Lecanu et perd ses appuis après un contact. L'Algérien fait l'effort pour rester debout. Il sert Greenwood qui pousse dans le but vide.

22:07 - Mauvaise transmission (0-4, 48e) Percussion plein axe de Hamed Junior Traoré qui recherche Matt O'Riley à l'entrée de la surface. L'Anglais ne peut pas reprendre, surpris.

22:07 - Lecanu intervient (0-4, 47e) Décalé dans le couloir gauche, Timothy Weah se met sur le pied droit et centre. Oscar Lecanu sort loin et capte le ballon.

22:05 - C'est reparti ! (0-4, 46e) Les joueurs de Bayeux donnent le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

22:04 - Plusieurs changements Timothy Weah et CJ Egan-Riley prennent les places d'Emerson et Facundo Medina pour l'OM. À Bayeux, Lucas Connan prend la place d'Anthonin Cathrine.

22:03 - Les joueurs de retour Alors que les supporters bayeusains donnent de la voix aux retours des joueurs, le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

21:48 - Mi-temps ! (0-4) C'est la pause au stade Michel-d'Ornano où l'Olympique de Marseille mène 4-0 face à Bayeux après un premier acte très sérieux.

21:48 - Guillotte hors-jeu (0-4, 45+3e) Paul Aubel se projette avant de finalement servir Romain Guillotte sur la gauche. L'attaquant est signalé hors-jeu.

21:46 - Gomes blessé (0-4, 45+1e) Angel Gomes reste quelques secondes au sol après un béquille reçue.

21:46 - Trois minutes (0-4, 45e) Trois minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps alors que Mason Greenwood a buté sur Oscar Lecanu après un tir en demi-volée.

21:45 - Frappe cadrée (0-4, 45e) La clameur gagne Michel-d'Ornano mais la frappe de Paul Aubel termine dans les gants de Jeffrey de Lange.

21:44 - Gouiri s'essaie (0-4, 43e) Après un superbe contrôle orienté, Amine Gouiri se met dans le sens du but et frappe de loin. Oscar Lecanu se couche bien sur le ballon.

21:43 - Incompréhension marseillaise ! (0-4, 43e) Matt O'Riley se retourne et demande des explications à Jeffrey de Lange. Le gardien a dégagé loin devant alors que ses partenaires étaient positionnés bas.

21:40 - De Zerbi furieux ! (0-4, 40e) Après une passe manquée de Murillo, Roberto De Zerbi explose de rage et donne un coup de pied à sa glacière.

21:39 - Ça commence à devenir dur ! (0-4, 39e) Les Bayeusains accusent le coup physiquement en cette fin de première période.

21:37 - Le rythme redescend (0-4, 37e) Depuis le quatrième but, les Marseillais gardent le ballon et multiplient les passes.

21:35 - Greenwood pris (0-4, 35e) Après avoir perdu le ballon au détriment de Mason Greenwood, Cathrine vient le récupérer dans les pieds de l'Anglais.

21:32 - Gouiri se reprend ! (0-4, 32e) L'Olympique de Marseille se rend le match facile ! Angel Gomes lance Hamed Junior Traoré dans le dos de Mayette. L'ailier centre à ras-de-terre pour Amine Gouiri qui reprend du pied droit. Oscar Lecanu est trop court pour dévier la trajectoire du ballon qui termine au fond des filets.