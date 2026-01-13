Heure et chaîne TV du tirage au sort des 8es de la Coupe de France

Le tirage au sort de la Coupe de France se déroule ce mardi 13 janvier.

Comme très souvent, le tirage au sort de la Coupe de France aura lieu juste avant le dernier match des seizièmes de finale, opposant le Bayeux FC (R1) à l'Olympique de Marseille (21 heures). L'OM connaîtra ainsi son potentiel futur adversaire avant même de commencer sa rencontre. Et si certains avaient déjà un espoir d'une rencontre face au PSG, ce ne sera pas le cas car les Parisiens ont été éliminés par le Paris FC dans le derby parisien mardi 12 janvier. le Petit Poucet de Régional 1 est le dernier rescapé parmi les clubs amateurs...

Clubs qualifiés pour les 8es

Ligue 1 : Paris FC, Lens, Lorient, Toulouse, Strasbourg, Monaco, Nice, Rennes, OL

Ligue 2 : Montpellier, Reims, Laval, Le Mans, Troyes, Amiens

Heure et chaîne TV

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France se réalisera à partir de 20h sur les antennes de beIN Sports, diffuseur de la compétition.