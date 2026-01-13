Mbappé agacé par Xabi Alonso, cette vidéo qui montre que le dialogue était compliqué

Le départ de Xabi Alonso du Real n'est pas une vraie surprise.

Xabi Alonso est parti par la petite porte du Real Madrid ce lundi 12 janvier. La défaite en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone dimanche dernier (3-2) a été le coup de trop pour le technicien espagnol. Une annonce pas vraiment surprenante tellement ses premiers mois ont été difficiles. Depuis qu'il est au club, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a eu du mal à imposer son style, son autorité et les résultats sont compliqués (4 points de retard sur le Barça en championnat, 7e en Ligue des champions). Si les messages sont nombreux depuis son départ, une dernière vidéo montre à quel point l'autorité de l'ancien milieu était mise à mal.

Lors de la finale de la Supercoupe, le capitaine des Bleus aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas faire de haie d'honneur pour la montée des Barcelonais sur le podium. Sur les images du diffuseur du match, on pouvait voir un Kylian Mbappé agacé faisant de grands gestes avec ses mains provoquant la colère des médias espagnols évoquant un geste anti sportif. Mais sur la vidéo diffusée sur les réseaux, on aperçoit un Xabi Alonso demander à ses joueurs de venir se regrouper pour la haie d'honneur pour les Barcelonais. Kylian Mbappé lui répond et semble refuser. À ses côtés, on voit également Rodrygo faire non avec la main. Les joueurs madrilènes suivent alors Mbappé hors du terrain. Xabi Alonso a été totalement désavoué même si Kylian Mbappé a posté un message sur les réseaux après le départ de l'Espagnol. "C'était court mais c'était un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi", a-t-il notamment écrit, saluant un "entraîneur aux idées claires".