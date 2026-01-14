DIRECT. Sénégal - Egypte : une demi-finale tendue, suivez le match

Le Sénégal et l'Egypte bataillent pour une place en finale, lors de la première demi-finale de la CAN 2025. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

19:30 - Il reste 20 minutes à jouer Il reste une grosse vingtaine minutes à jouer dans cette première demi-finale très fermée entre l'Egypte et le Sénégal. Mais les Sénégalais poussent pour trouver l'ouverture...

19:27 - El-Shenawy capte le ballon Depuis l'aile droite, Lamine Camara réalise un centre tendu qui se transforme presque en tir mais El-Shenawy est vigilant et capte le ballon dans les airs.

19:24 - Jackson trop court Sadio Mané se charge de tirer un coup franc situé à plus de 35 mètres du but égyptien et recherche Nicolas Jackson met le buteur du Bayern est trop court pour dévier de la tête devant El-Shenawy.

19:22 - L'Egypte s'en sort sur un corner sénégalais Pour la première fois dans ce match, le Sénégal parvient à créer la panique dans la surface égyptienne sur un corner mais le ballon est finalement dégagé en catastrophe par les Pharaons.

19:19 - Nouveau corner pour le Sénégal Les Sénégalais obtiennent un nouveau corner et jouent court pour la première fois. Le ballon arrive jusqu'à Lamine Camara au milieu et le joueur de l'AS Monaco frappe de loin mais El-Shenawy capte le cuir.

19:16 - Mané n'arrive pas à frapper Les Sénégalais campent dans la moitié de terrain adverse depuis la reprise mais n'arrivent pas à trouver de bonne position pour frapper, à l'image de Mané, repris au dernier moment à l'entrée de la surface.

19:13 - Corner pour le Sénégal Le Sénégal a repris cette deuxième période comme il a conclu la première, en dominant. Les Lions obtiennent un corner mais les Pharaons ne tremblent pas et éloignent le ballon.

19:09 - Un changement de chaque côté à la mi-temps Les deux sélectionneurs ont profité de la mi-temps pour faire un changement. Lamine Camara a remplacé Habib Diarra côté sénégalais, tandis que Trezeguet a pris la place de Fatouh côté égyptien.

19:07 - C'est reparti entre le Sénégal et l'Egypte ! C'est reparti à Tanger entre le Sénégal et l'Egypte ! Tout reste à faire dans cette première demi-finale de la CAN 2025.

19:02 - Domination stérile du Sénégal contre l'Egypte Après les 45 premières minutes de cette demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et de l'Egypte, le score est toujours nul et vierge (0-0). Aucune réelle occasion n'est à signaler jusqu'à présent, symbole d'un pauvre spectacle. Les Sénégalais dominent mais n'arrivent pas du tout à inquiéter le gardien égyptien El-Shenawy (4 tirs). Les Egyptiens de Mohamed Salah n'ont eux toujours pas tiré au but...

18:56 - Le Sénégal a perdu son capitaine Koulibaly Le Sénégal n'a pas été déstabilisé dans cette première période par la blessure de son défenseur et capitaine, Kalidou Koulibaly. L'ancien joueur de Naples et de Chelsea s'est blessé aux adducteurs visiblement et a dû sortir dès la 24e minute. Il avait eu le temps de prendre un carton jaune, ce qui signifie qu'il sera suspendu pour une éventuelle finale dans cette CAN 2025. C'est aussi le cas pour Habib Diarra (Sénégal) et Hossam Abdelmaguid (Egypte).

18:50 - C'est la pause entre le Sénégal et l'Egypte (0-0) M. Atcho renvoie les 22 acteurs aux vestiaires ! Le Sénégal et l'Egypte sont dos à dos à la pause (0-0), après une première période très fermée.

18:46 - Salah le frappe bien Mohamed Salah se charge de frapper ce coup franc rentrant et le tire très bien mais personne ne touche ce ballon qui sort à droite du but sénégalais. Edouard Mendy semble soulagé.

18:45 - Quatre minutes de temps additionnel L'arbitre accorde quatre minutes de temps additionnel, au moment où Salah obtient un coup franc excentré pour l'Egypte sur la droite du terrain.

18:43 - Diarra a écopé d'un carton jaune Habib Diarra a écopé d'un carton jaune pour cette faute et c'est une mauvaise nouvelle pour le Sénégal puisqu'il sera lui aussi, comme Koulibaly, suspendu pour une éventuelle finale.

18:41 - Ca chauffe au bord de la pelouse C'est chaud sur le bord de la pelouse après un tacle de Habib Diarra sur Mohamed Hany et les deux bancs se vident pour s'empoigner. Mais le calme revient, petit à petit, et les deux sélectionneurs se prennent dans les bras.

18:38 - Corner pour le Sénégal Le Sénégal obtient un corner dans cette fin de première période. Diouf le tire bien mais la défense égyptienne écarte le danger sans trembler.

18:37 - Ndiaye manque son dribble Après une bonne séquence collective sur l'aile droite, Ndiaye est servi dans la profondeur mais il manque son dribble devant Rabia et finit par perdre le ballon. Le Sénégal domine cette première période, avec 70% de possession de balle.

18:34 - Mané parvient à centrer Bien trouvé dans le dos de la défense sur son aile gauche, Sadio Mané parvient à centrer en bout de course mais Nicolas Jackson est trop court et c'est El-Shenawy qui capte le cuir.

18:31 - Les Pharaons en difficulté devant Les trois attaquants égyptiens (Marmoush, Salah et Ashour) n'arrivent pas du tout à combiner pour le moment et ne sont pas du tout dangereux pour Edouard Mendy, le gardien du Sénégal. L'Egypte n'a pas encore tiré au but dans ce match.

18:27 - Les Sénégalais tentent de combiner Sur le côté droit, les Sénégalais tentent de combiner à deux reprises mais ne parviennent pas du tout à déstabiliser la défense égyptienne toujours très bien organisée.

18:24 - Sénégal: Koulibaly sort, blessé Le coup dur se confirme pour le Sénégal. Blessé, Kalidou Koulibaly doit céder sa place à Mamadou Sarr, le défenseur de Strasbourg qui n'a joué que 14 minutes minutes dans le tournoi jusqu'ici.

18:21 - Alerte pour Koulibaly Mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Kalidou Koulibaly s'est assis sur la pelouse en se tenant les adducteurs. Le capitaine reprend finalement sa place, mais difficile de savoir s'il peut tenir sa place...

18:19 - Jackson tente sa chance Nicolas Jackson se retrouve dans une bonne situation après un ballon dévié de la tête par Sadio Mané et tente sa chance mais ça passe largement au-dessus.