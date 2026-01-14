Sénégal - Egypte : Mané face à Salah pour une place en finale

La première demi-finale de la CAN 2025 oppose ce mercredi à Tanger dès 18 heures le Sénégal à l'Egypte. Un duel prometteur entre deux nations fortes emmenés par Mohamed Salah d'un côté et Sadio Mané de l'autre.

Le dénouement de la CAN 2025 est proche, mais avant de connaître les deux équipes qui s'affronteront en finale ce dimanche à Rabat, place aux deux demi-finales qui font saliver tout un continent. Avant le duel entre le pays-hôte du tournoi, le Maroc, et le Nigeria ce mercredi soir (21 heures), la première affiche de ce dernier carré oppose le Sénégal, vainqueur du tournoi en 2021, et l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec sept titres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

Invaincus dans une CAN depuis 16 rencontres (11 victoires pour 5 matchs nuls), les Lions s'avancent sûrs de leurs forces face à des Égyptiens qu'ils ont battu en finale de la CAN 2021 pour remporter la compétition pour la première fois de l'histoire (0-0, 4 t.a.b. à 2). Emmenés par un Sadio Mané qui est monté en puissance au final du tournoi, les joueurs du sélectionneur Pape Thiaw ont confirmé leur statut de favori en battant sans trembler le Mali en quarts de finale (1-0).

Retrouvailles entre Salah et Mané

Mais c'est un monstre du football africain qui se dresse à présent sur la route du Sénégal. Vainqueur à sept reprises de la CAN, l'Egypte est à la recherche de son premier titre depuis 2010 et c'est le rêve de Mohamed Salah, après deux défaites en finale ces dernières années, en 2017 contre le Cameroun et donc en 2021 contre le Sénégal. C'est aussi l'occasion de retrouvailles entre ces deux stars, qui ont passé cinq saisons glorieuses ensemble à Liverpool entre 2017 et 2022.

Les deux sélectionneurs ont affiché leurs ambitions lors des traditionnelles conférences de presse d'avant-match ce mardi au Maroc. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a déploré le jour de repos en moins pour son équipe. "Le Sénégal a eu un jour de plus pour se préparer à ce match, par rapport à nous, a-t-il expliqué. Mais nos joueurs sont plus que prêts et en forme pour jouer ce match." Pape Thiaw, lui, a confiance en son équipe. "Le Sénégal est déterminé et ambitieux, même si on sait que ce ne sera pas facile, a assuré celui qui découvre une CAN comme sélectionneur. On reste focus sur notre philosophie de jeu." Il faut dire que cela a plutôt bien réussi aux Sénégalais jusqu'ici.

Les compos de Sénégal - Egypte : les Sénégalais au complet

Pour cette demi-finale face à l'Egypte, le sélectionneur Pape Thiaw peut compter un effectif au complet, sans blessé ni suspendu. Mais il ne devrait pas bouleverser ses habitudes à l'approche de la finale et devrait aligner la même équipe que face au Mali en quarts de finale (1-0), organisée en 4-3-3 avec Ndiaye et Mané sur les côtés devant pour entourer Diallo.

Le onze de départ probable du Sénégal : E. Mendy - K. Diatta, Koulibaly, Niakhaté, M. Diouf - I. Gueye, P. Gueye, H. Diarra - S. Mané, H. Diallo, I. Ndiaye.

Du côté de l'Egypte, il ne manque qu'un joueur important, le piston gauche Mohamed Hamdi, qui s'est gravement blessé lors de la victoire face au Bénin en huitièmes de finale (3-1 a.p.). Dans le 3-5-2 mis en place par le sélectionneur Hossam Hassan, c'est Fatouh qui devrait remplacer Hamdi. Devant, le duo composé de Salah et Marmoush sera bien sûr l'arme principale des Pharaons pour atteindre la finale.

Le onze de départ probable de l'Egypte : M. El Shenawy - Abdelmaguid, Ibrahim, Rabia - Hany, Fathy, Attia, Ashour, Fatouh - Salah, Marmoush.

Heure, chaîne, comment voir Sénégal - Egypte en direct

Ce match entre le Sénégal et l'Egypte ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Sénégalais et les Egyptiens à partir de 18 heures ce mercredi 14 janvier, il faudra se rendre sur le site beIN Sports ou sur la plateforme myCanal.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Egypte ?

Pour cette première demi-finale de la CAN 2025, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour atteindre une nouvelle fois la finale, après 2021. La cote pour une victoire des Lions oscille entre 2 et 2,5 tandis que celle d'une victoire des Pharaons se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul à la fin du temps réglementaire est d'environ 3.