Xabi Alonso a rompu le silence après son départ du Real

En partant du Real, Xabi Alonso a laissé un message sur ses réseaux.

Le technicien espagnol a annoncé son départ du Real Madrid lundi 12 janvier, provoquant une vague de commentaires négatifs et positifs pour certains supporters et observateurs. A travers un message après quelques mois en tant qu'entraîneur du Real, Xabi Alonso a exprimé à quel point entraîner le Real Madrid avait été un honneur et une responsabilité énorme. Il remercie chaleureusement le club, les joueurs, et surtout les supporters pour leur confiance et soutien.

"Ce chapitre de ma carrière professionnelle s'achève et ne s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une grande responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d'avoir tout donné." Sa femme a également pris la parole sur Instagram rendant hommage à son époux. " Aujourd'hui, nous disons au revoir au Bernabéu. Xabi , nous sommes très fiers de toi et du travail que tu as accompli chaque jour , toujours avec respect et engagement", a-t-elle écrit sur son profil.

Kylian Mbappé, entre autres, a remercié Alonso pour leur collaboration au Real Madrid. "C'était court mais c'était un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi", a-t-il notamment écrit, saluant un "entraîneur aux idées claires".