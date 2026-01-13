"Je commence à trembler", quel est l'état de santé de Guy Roux ?

Après la mort de Rolland Courbis et Jean-Louis Gasset en quelques jours, l'ancien coach d'Auxerre s'est exprimé.

Le football français a perdu deux grands noms en quelques semaines avec Jean-Louis Gasset en fin d'année 2025 et Rolland Courbis en tout début d'année. Deux entraîneurs marquant et qui laissent un grand vide dans le paysage du foot français.

Guy Roux, discret dans les médias, est l'un des derniers grands entraîneurs français de cette époque. Légende de l'AJ Auxerre, il est encore en très bonne santé malgré son âge avancé, 87 ans. Interrogé par BFM TV lundi 12 janvier, le coach a rendu hommage au "Coach Courbis" a indiqué qu'il commençait "à trembler".

"J'étais son collègue et son adversaire aussi… J'ai aucun mauvais souvenir avec lui, aucun conflit, c'est ça qui est extraordinaire… Il était jamais fâché, on avait l'impression qu'il perdait jamais les matches. Il en perdait de temps en temps, plutôt moins que la moyenne, parce que c'était techniquement un très bon entraîneur. Humainement, il avait tout ce qu'il fallait pour être aimé des joueurs et pour les écouter, vraiment, c'est un très grand personnage qui nous quitte. Ça fait le deuxième en peu de temps (après Jean-Louis Gasset, N.D.L.R.), voyez je commence à trembler."

Guy Roux a déjà eu pas mal petits problèmes de santé ces dernières années. En 2001, il est opéré à Paris d'un double pontage aorto-coronarien, une chirurgie cardiaque majeure indiquée pour des problèmes coronariens. Le 10 juin 2015, il est hospitalisé au centre hospitalier d'Auxerre pour un problème cardiaque, et le lendemain un pacemaker lui est posé sous anesthésie locale pour réguler son rythme cardiaque qui était beaucoup trop faible.