DIRECT. Nigeria - Maroc : les Lions de l'Atlas gâchent plusieurs munitions, suivez le match

Malgré une légère domination en première mi-temps, les Lions d'Atlas n'ont pas pu trouver l'ouverture (0-0) face à une équipe Nigériane solide défensivement à défaut de se montrer menaçante dans cette demi-finale de la CAN.

22:10 - 52' - Ezzalzouli tout près de l'exploit Idéalement servi par Saibari, Ezzalzouli est lancé sur la côté gauche, il ouvre son pied et tente un tir enveloppé mais Nwabali est sur la trajectoire encore une fois

22:09 - 51' - Onyedika rate sa volée Le milieu de terrain tente sa chance de loin après un léger rebond, son tir est complètement dévissé

22:08 - 49' - Le Maroc repart sur le même rythme Les hommes de Walid Regragui sont repartis sur les mêmes intentions en début de seconde période avec un meilleur visage offensif que son adversaire Nigérian

22:04 - 46' - Début de seconde période ! C'est reparti pour la deuxième période entre le Nigeria et le Maroc

21:55 - L'hymne marocain (vidéo) Revivez l'hymne marocain repris en chœur par tout le stade du Rabat

21:47 - Mi-temps à Rabat Toujours score nul et vierge (0-0) entre le Nigeria et le Maroc avec une nette domination des Lions d'Atlas. Les hommes de Regragui auraient pu ouvrir le score mais le Nigeria tient bon défensivement à défaut de se montrer menaçant en attaque.

21:46 - 45+1' - Une minute du temps additionnel Il y aura une seule minute du temps additionnel dans cette première mi-temps entre le Maroc et le Nigeria

21:43 - 43' - El Kaabi discret Contrairement à ses deux compères en attaque, Ayoub El Kaabi a vraiment du mal à exister dans cette première mi-temps, l'attaquant d'Olympiakos a touché très peu de ballons

21:40 - 40' - SAIBARI EPATANT Quelle belle action de Saäbari qui se déjoue de son vis à vis dans la surface avec un superbe crochet avant d'armer sa frappe. Nwabali est sur la trajectoire et repousse le ballon difficilement

21:38 - 38' - Nwabali vigilant Sur un centre fuyant d'Ali Hakimi, le portier nigérian Nwabali capte le cuir en deux temps avant d'écarter le danger

21:35 - 35' - Superbe coup franc pour Hakimi Coup franc bien botté par Hakimi de l'intérieur du pied droit, le ballon passe tout juste au dessus de la transversale. Le stade de Rabat a retenu son souffle

21:34 - 33' - Bassey averti Calvin Bassey est averti pour un coup de coude sur Brahim Diaz. Le milieu nigérian pour le prochain match

21:29 - 29' - Tête de Brahim Diaz Encore une occasion de la part de l'attaquant de Real Madrid avec une tête décroisée sur un centre parfait de Hakimi dans la surface, malheureusement le ballon passe encore une fois hors cadre

21:26 - 26' - Saïss a repris l'entraînement Romain Saïss qui s'est blessé lors de la première rencontre face aux Comores a repris l'entraînement il y'a quelques jours. Il pourrait apte pour le prochain (finale ou match de classement)

21:24 - 23' - Brahim Diaz surveille comme du lait sur le feu Aucun mètre n'est autorisé à Brahim Diaz, qui trouve très peu d'espaces pour s'exprimer. Il existe donc bel et bien un plan anti-Diaz

21:21 - 21' - Tête d'El Ayanoui Tête d'El Aynaoui sur un coup franc marocain, sa reprise est mal ajustée et le ballon passe largement au dessus des buts adverses

21:19 - 18' - Nigeria dangereux en contre Avec des blocs bas bien compacts et trois joueurs sur la ligne médiane (Adams, Lookman et Osmihen), l'équipe de Nigeria parvient souvent a surgir en contre par des passes rapides, pour le moment la défense marocaine est vigilante

21:15 - 14' - Frappe tendue de Lookman Superbe occasion pour le Nigeria avec une frappe cadrée de Lookman à 20 mètres du but en plein axe, Yacine Bono se couche parfaitement pour repousser le ballon

21:12 - 12' - Domination marocaine Les Lions d'Atlas ont clairement pris le jeu à leur compte face à une équipe Nigériane regroupée mais capable de surgir en contre