Nigeria - Maroc : "On essaie de dévaloriser nos performances" lance Regragui, heure et chaîne tv de la demi-finale

Ce mercredi à Rabat, le Maroc affronte le Nigeria en demi-finale de la CAN 2025, un choc monumental qui ressemble fort à une finale avant l'heure.

Le niveau des adversaires des Lions d'Atlas monte crescendo depuis le début du second tour. Le stade Prince Moulay Abdellah sera le théâtre ce soir d'un duel entre le grand favori marocain et l'équipe la plus séduisante sur le terrain, le Nigeria. Pour Walid Regragui, cette affiche symbolise à la fois la progression de son équipe et l'exigence du très haut niveau africain. En conférence de presse, le sélectionneur marocain a tenu à défendre fermement le standing de cette CAN, souvent critiquée de l'extérieur. " On est un bon continent, on travaille bien mais l'image est parfois mauvaise. Cette CAN est difficile, relevée, avec des joueurs de classe mondiale. Il faut arrêter de la sous-estimer ", a-t-il martelé, rappelant que parvenir dans le dernier carré n'est jamais le fruit du hasard.

On a été lésés nous aussi

Le technicien marocain n'a pas éludé les polémiques entourant l'arbitrage et le statut de pays hôte du Maroc. Accusés par certains d'être favorisés, les Lions de l'Atlas auraient, selon leur sélectionneur, surtout été victimes de raccourcis faciles. " Sur le continent africain, on ne va pas se mentir, il y a toujours eu des polémiques, des doutes. Mais je regarde beaucoup de matchs et les polémiques existent partout, en Afrique comme en Europe. On a été lésés nous aussi. Mais comme on est le pays organisateur, on essaie de dévaloriser nos performances ", a-t-il expliqué, avant de conclure : " Nous, on parle de terrain, pas d'arbitres ". Dans une atmosphère plus légère, Regragui a aussi fait sourire la salle en plaisantant sur Azzedine Ounahi, toujours indisponible : " J'ai une bonne nouvelle, Ounahi est prêt… non je plaisante, malheureusement ", preuve d'un sélectionneur à l'aise, mais lucide.

Sur le plan sportif, Walid Regragui sait que le défi est immense. Face à lui se dresse l'un des géants du continent, le Nigeria, recordman de participations en demi-finales de CAN. " Le Nigeria, c'est une nation de football. Ils ont de l'expérience, de la puissance, de la qualité individuelle. Leur trio offensif est infernal ", a-t-il reconnu, faisant référence à Victor Osimhen, Ademola Lookman et Akor Adams. Pourtant, malgré le prestige de l'affiche, les confrontations entre le Maroc et le Nigeria en Coupe d'Afrique restent relativement rares, ce qui rend cette demi-finale encore plus imprévisible. Les deux équipes arrivent en pleine forme, invaincues, avec des dynamiques différentes : solidité défensive et maîtrise pour le Maroc, puissance offensive et efficacité pour les Super Eagles, parfaitement illustrées en quart de finale face à l'Algérie.

Le Nigeria sans son capitaine

Côté marocain, Regragui devrait reconduire une équipe proche de celle qui a maîtrisé le Cameroun en quart de finale (2-0). Yassine Bounou sera titularisé dans les cages, protégé par une défense expérimentée composée d'Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina et Noussair Mazraoui. Au milieu, l'équilibre devrait être assuré par Neil El Aynaoui, Ismael Saibari et Bilal El Khannouss, chargés de gérer le tempo et de limiter les transitions nigérianes. Devant, la forme étincelante de Brahim Diaz, buteur lors de cinq matchs consécutifs, sera un atout majeur aux côtés d'Abde Ezzalzouli et d'Ayoub El Kaabi.

En face, le Nigeria devra composer avec une absence majeure, celle de son capitaine Wilfred Ndidi, suspendu pour accumulation de cartons. Un coup dur tant son rôle de sentinelle et de leader est central dans le dispositif d'Eric Chelle. Raphael Onyedika est pressenti pour le remplacer. Autour de Stanley Nwabali dans les buts, la défense devrait s'articuler autour d'Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey et Onyemaechi. Au milieu, Onyeka et Iwobi accompagneront Onyedika, tandis que l'attaque restera redoutable avec Osimhen en pointe, soutenu par Lookman et Akor Adams. Un test ultime pour un Maroc partagé entre confiance légitime et méfiance assumée, à deux matchs d'un titre attendu depuis 1976.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette deuxième demi-finale de la CAN 2025 aura lieu ce mercredi à 21h au Stade Prince Moulay Abdallah

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nigeria - Maroc ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Khannouss, El Aynaoui, Saibari - Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi

La compo probable de Nigeria: Nwabali ; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi ; Onyeka, Onyedika, Iwobi ; Lookman, Adams, Osimhen

Les différentes côtes

En tant que pays hôte, l'équipe du Maroc part légèrement favorite de cette demi-finale face au Nigeria

