DIRECT. PSG - Lille : les Lillois peuvent y croire, suivez le match

Dembélé a donné l'avantage au PSG contre Lille mais les Parisiens sont loin d'être à l'abri, ce vendredi au Parc des Princes en Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:07 - Mendes joue plus haut Avec l'entrée de Zabarnyi, le PSG évolue à trois défenseurs centraux en possession et cela permet à Nuno Mendes d'évoluer beaucoup plus haut sur la pelouse. Il joue presque en position de deuxième attaquant avec Dembélé.

22:05 - PSG: Zabarnyi est entré Luis Enrique a profité de la mi-temps pour faire un premier changement dans ce match. Zabarnyi a remplacé Mayulu et vient prendre le flanc droit de la défense, ce qui va permettre à Zaïre-Emery de revenir dans le milieu du terrain.

22:03 - C'est reparti entre le PSG et Lille ! M. Brisard siffle le début de la seconde période entre le PSG et Lille ! Les Lillois, menés d'un but, engagent pour ces 45 dernières minutes.

21:59 - Le PSG n'est pas serein Le PSG mène à la pause contre Lille (1-0), mais on ne peut pas dire que les Parisiens ont réussi à se rassurer après 45 minutes. Ils ont failli encaissé un but d'entrée dans ce match, mais la barre a sauvé Chevalier devant Giroud (2e) avant que le gardien parisien ne se reprenne devant Mbappé à deux reprises (2e et 6e). Ousmane Dembélé a enlevé une épine du pied du PSG en marquant l'unique but de cette première période dans la foulée (1-0, 13e). Les Lillois jouent crânement leur chance et auraient pu profiter des largesses des joueurs de Luis Enrique, que l'on a vu très énervé sur le bord du terrain à plusieurs reprises. Rien n'est fait dans ce match !

21:52 - 4e but de la saison pour Dembélé en L1 Ousmane Dembélé a inscrit son 4e but de la saison en Ligue 1 ce soir contre le Losc. C'est son deuxième en deux matchs de L1 en 2026, après son but inscrit face au PFC (2-1), et son troisième de l'année en comptant celui inscrit lors du Trophée des champions contre l'OM (2-2). Une preuve de sa montée en puissance après une première partie de saison délicate.

21:46 - C'est la pause ! Le PSG mène contre Lille (1-0) M. Brisard renvoie les 22 acteurs aux vestiaires ! Au Parc des Princes, le PSG mène face au Losc (1-0) grâce à un but inscrit par Ousmane Dembélé (13e).

21:44 - Une minute de temps additionnel M. Brisard accorde une minute de temps additionnel dans cette première période entre le PSG et Losc, il est vraiment très rythmée.

21:41 - Corner en faveur du PSG Le PSG se procure un premier corner dans ce match, après un centre contré de Nuno Mendes. Dembélé tente de le frapper directement mais c'est directement dans le petit filet extérieur d'Özer.

21:38 - Le rythme retombe Après une première demi-heure très intense, le rythme est retombé depuis quelques minutes sur la pelouse du Parc des Princes. On sent que les deux équipes ont besoin de récupérer un petit peu.

21:35 - Genesio s'agace à son tour Bruno Genesio s'agace à son tour devant le banc de touche lillois des ratés de ses joueurs, qui manquent eux aussi des contrôles ou des passes "faciles". Face au PSG, ils pourraient le regretter...

21:32 - Vitinha manque de justesse Vitinha se charge de frapper un coup franc excentré en faveur du PSG côté gauche mais c'est un peu trop long et Özer peut capter facilement le ballon dans les airs.

21:30 - Le sprint de Luis Enrique Luis Enrique a piqué un sprint le long de la ligne de touche devant Bruno Genesio pour demander à Kvaratskhelia de presser. Il est rappelé à l'ordre par le quatrième arbitre, mais l'entraîneur parisien est hors de lui.

21:28 - Doué manque son tir Une nouvelle fois, les Parisiens récupèrent haut avec une bonne intervention de Fabian Ruiz devant Perraud. Derrière, Dembélé est servi en profondeur et rejoue en retrait pour Ruiz qui décale Doué mais l'ancien joueur de Rennes tarde à frapper et se fait contrer.

21:25 - Mendes tente sa chance Nuno Mendes est bien trouvé par Fabian Ruiz face au but après une bonne séquence collective parisienne. Le latéral gauche parisien déclenche un tir du droit et le ballon s'envole au-dessus du but d'Özer.

21:23 - Luis Enrique s'agace Sur le bord de la pelouse, l'entraîneur du PSG Luis Enrique des imprécisions de ses joueurs, qui viennent de manquer plusieurs passes et contrôles.

21:20 - Mukau rate le cadre Sur un centre venu de la gauche, Giroud dévie le ballon au duel avec Pacho et le ballon revient sur Mukau au deuxième poteau. Le milieu lillois croise son tir mais le ballon fuit le cadre !

21:18 - Kvaratskhelia rattrapé au dernier moment Les Parisiens récupèrent encore un ballon haut et partent vite vers le but. Dembélé décale parfaitement Kvaratskhelia dans la surface et le Géorgien dribble deux joueurs avant de frapper mais est repris au dernier moment.

21:12 - BUT ! Dembélé marque pour le PSG (1-0) Le PSG prend l'avantage contre le cours du jeu ! Après un début de match compliqué, les Parisiens assomment les Lillois sur leur première opportunité. Mayulu récupère un ballon très haut et Vitinha enchaîne d'une bonne passe vers Dembélé. Plein axe, le Ballon d'or se retourne et enroule un tir puissant du gauche pour envoyer le ballon au fond des filets. 1-0 pour le PSG après 13 minutes de jeu !

21:09 - Le PSG tente de réagir Les Parisiens tentent de mettre le pied sur le ballon dans ce début de match après ces deux premières opportunités en faveur des Lillois. Luis Enrique tente de donner des consignes depuis son banc.

21:06 - Chevalier devant Mbappé Après une belle séquence lilloise en transition, Mbappé est trouvé dans la surface sur la gauche et parvient à frapper dans un angle fermé mais Chevalier détourne bien, en bouchant bien son angle. Deuxième frappe dangereuse du frère de Kylian, formé au PSG.

21:03 - Chevalier s'est fait peur Lucas Chevalier avait très mal jugé sa sortie au devant de Mbappé puis le lob de Giroud, puisqu'il a levé la main pour faire signe que le ballon allait sortir avant qu'il ne s'écraser sur la barre. Mais le gardien français a bien réagi ensuite en détournant le tir de Mbappé.

21:02 - Giroud sur la barre ! Quelles occasions pour Lille ! Sur un long dégagement d'Özer, Mbappé prend de vitesse Pacho dans la profondeur et le ballon finit par revenir sur Giroud à l'entrée de la surface. En une touche, l'attaquant français lobe Chevalier sorti loin de son but mais le ballon s'écraser sur la barre. Le ballon revient sur Mbappé qui tire mais Chevalier détourne !

21:00 - C'est parti entre le PSG et le Losc ! M. Brisard siffle le coup d'envoi de cette deuxième rencontre de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lille ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes.