PSG - Lille : Luis Enrique redoute "une belle équipe de Lille"

Le PSG reçoit le Losc lors de la 18e journée de Ligue 1 ce vendredi soir au Parc des Princes (21 heures). Après son élimination surprise de la Coupe de France, Paris doit se reprendre.

Quatre jours après son élimination inattendue contre le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-1), le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes pour le début de la phase retour de la Ligue 1. C'est Lille qui se présente au Parc ce vendredi soir en ouverture de la 18e journée, alors que les Lillois pointent actuellement à la 4e place du classement, à 7 points des Parisiens et à 8 du RC Lens, leader. Un choc, un vrai.

Avant de jouer les deux derniers matchs de la Ligue des champions lors des prochaines semaines, le PSG a besoin de se rassurer, notamment sur le plan offensif après un match complètement raté de la part des joueurs offensifs parisiens. Plus globalement, les dernières prestations des joueurs de Luis Enrique laissent parfois à désirer, même s'ils ont remporté la Coupe intercontinentale et le Trophée des champions ces dernières semaines. Mais ce fut à chaque fois lors d'une séance de tirs au but.

Luis Enrique craint Lille

Malgré les prestations décevantes des Parisiens et cette élimination face au PFC, l'entraîneur espagnol du PSG a lui confiance en ses joueurs et ne doute pas. "Je peux accepter qu'il y ait des personnes qui doutent, mais je ne les comprends pas, je n'y fais pas attention, a-t-il expliqué ce vendredi en conférence de presse. Vous pensez vraiment qu'on va gagner tous les matches, tous les trophées ? Il faut valoriser ce qu'on a fait."

Luis Enrique ne s'attend toutefois pas à un match facile contre le Losc, qui a lui aussi été éliminé en Coupe de France le week-end dernier, par l'OL (1-2). "On va jouer contre une belle équipe de Lille. Ça a été difficile à chaque fois contre eux. Nous devons montrer le même visage que lors de la phase aller ou l'an dernier. Ils sont très bons, a-t-il assuré devant la presse ce vendredi. Ils jouent bien avec et sans ballon. On a des difficultés à chaque fois. Il faut être prêt et gagner le match. Nous voulons améliorer notre classement en Championnat."

Les compos de PSG - Lille : une dizaine d'absents dans les deux camps

Luis Enrique doit composer avec six absents pour la réception de Lille (Hakimi, Mbaye, Safonov, Kang-in, Ndjantou et João Neves). Mayulu devrait remplacer Neves au milieu, à moins que Doué ne redescende d'un cran. Si c'est le cas, Barcola ou Ramos pourrait accompagner Dembélé et Kvaratskhelia devant.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bruno Genesio a lui récupéré récemment trois joueurs de la CAN (Mandi, Mbemba et Mukau) mais toujours privé d'Igamane, qui jouera comme Hakimi et Mbaye la finale du tournoi dimanche. En l'absence d'André, blessé lors du dernier match perdu contre l'OL (1-2), Bentaleb pourrait débuter, à moins que ce ne soit Mukau. Buteur au match aller, Ethan Mbappé ne devrait pas commencer la rencontre ce vendredi soir au Parc des Princes.

Le onze de départ probable de Lille : Özer - Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud - Bouaddi, Bentaleb - Correia, Haraldsson, Fernández-Pardo - Giroud.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Lille en direct

Ce match entre le PSG et Lille ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Lillois à partir de 21 heures ce vendredi 16 janvier, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur la plateforme myCanal.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Lille ?

Pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match de la phase retour du championnat. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Lillois dans la capitale se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.