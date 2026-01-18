DIRECT. Real Sociedad - Barcelone : faux espoir pour le Barça, suivez le match

Le FC Barcelone a bien démarré sur la pelouse de la Real Sociedad mais n'a pas réussi à marquer, à l'occasion de la 20e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:28 - Guedes manque de puissance Pour une fois trouvé en profondeur dans le dos de Koundé, Guedes veut filer au but mais glisse au dernier moment. Dans la surface, il se reprend avant le retour du Français pour le crocheter avant de tirer... dans les bras de Joan Garcia.

21:27 - Remiro devant Yamal ! Lamine Yamal s'échappe encore dans la surface après un super contrôle et frappe dans un angle fermé mais Remiro est attentif et détourne sur sa droite.

21:26 - Olmo tire au-dessus ! Lamine Yamal est dans une grande forme en ce début de match. Sur son aile droite, il repique cette fois sur son pied gauche pour centrer à ras de terre dans la course de Dani Olmo mais le milieu offensif frappe au-dessus.

21:25 - Encore un but refusé au Barça Frenkie De Jong, pas attaqué à 30 mètres du but adverse, pique son ballon par-dessus la défense de la Real pour Dani Olmo qui trompe Remiro d'une belle reprise. Mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. L'international espagnol n'avait même pas pris la peine de célébrer tellement c'était évident.

21:22 - Le Barça dominateur Les joueurs du Barça réalisent un très bon début de match à Anoeta mais n'ont pas encore réussi à prendre l'avantage. Il ne manque que ça aux Catalans pour l'instant.

21:19 - La Real en souffrance Les Basques n'arrivent pas à coordonner le pressing et sont toujours très loin des joueurs du Barça, qui parviennent facilement à se transmettre le ballon.

21:16 - Olmo déclenche un tir Dani Olmo parvient à traverser le terrain plein axe sur près de 30 mètres avant de déclencher un tir aux 25 mètres mais l'ancien joueur du RB Leipzig envoie le ballon largement au-dessus.

21:15 - La Real dans un 4-4-2 à plat L'entraîneur de la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo a mis en place un véritable 4-4-2 classique, à plat, avec Kubo et Guedes sur les ailes, que ce soit en phase offensive comme défensive. C'est Christian Gourcuff qui appréciera.

21:12 - But finalement refusé au Barça (0-0) Retournement de situation à Anoeta ! L'arbitre M. Gil Manzano est alerté par le VAR et décide d'aller revoir les images de l'intervention d'Olmo sur Kubo. Et il estime qu'il y a faute et décide donc d'annuler le but inscrit par Fermin Lopez. Le score reste de 0 à 0.

21:10 - BUT ! Fermin marque pour le Barça (0-1) Le FC Barcelone n'aura pas mis longtemos à prendre l'avantage dans ce match ! Dani Olmo récupère un ballon dans les pieds de Take Kubo, peut-être en commettant une petite faute, et le Barça se projette vite vers l'avant. Fermin Lopez s'avance et trompe Remiro d'une frappe bien placée à ras de terre de l'entrée de la surface. 1-0 pour le Barça.

21:08 - Olmo frappe C'est parti à toute vitesse dans cette rencontre entre la Real Sociedad et le Barça. Dani Olmo se retrouve bien placé à l'entrée de la surface et enroule son ballon mais ça manque de puissance et Remiro peut capter le cuir facilement.

21:05 - Pedri bute sur Remiro ! Le Barça répond directement à la Real ! Sur un long ballon en profondeur, Yamal est oublié par la défense basque sur la droite. Il a tout le temps de se recentrer et de trouver Pedri sur un petit centre en retrait. Pedri reprend en première intention mais Remiro repousse !

21:04 - But refusé pour la Real Sociedad Mikel Oyarzabal fait lever Anoeta en marquant de la tête après seulement 30 secondes de jeu sur un centre de Gonçalo Guedes mais le capitaine de la Real Sociedad est logiquement signalé en position de hors-jeu.

21:03 - C'est parti entre la Real Sociedad et Barcelone ! Sous une pluie battante typiquement basque, M. Gil Manzano siffle le coup d'envoi de ce match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ! Après un avant-match un peu spécial consacré à la Tamborrada, la fête du patron de la ville Saint-Sébastien prévue le 20 janvier, ce sont les joueurs du Barça qui engagent pour ces 45 premières minutes.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de la Real Sociedad et du FC Barcelone pénètrent sur la pelouse d'Anoeta, dans une très belle ambiance comme souvent à Saint-Sébastien. Le coup d'envoi est imminent !

20:54 - Première pour Joao Cancelo Recruté pour pallier à différentes blessures parmi les défenseurs du Barça (Araujo, Christensen...) Joao Cancelo a été intégré au groupe ce soir pour la première fois par Hansi Flick. Le latéral portugais, qui avait déjà évolué une saison au FC Barcelone en 2023-2024, a été prêté jusqu'à la fin de la saison en Catalogne par son club d'Al-Hilal. Il débute sur le banc cette rencontre mais pourrait obtenir ses premières minutes selon le scénario de la rencontre.

20:48 - Matarazzo invaincu avec la Real Sociedad L'entraîneur du Barça Hansi Flick se méfie tout de même de cette équipe de la Real Sociedad, qui pointe seulement à la 12e place de la Liga après un début de saison compliqué. Depuis le remplacement de Sergio Francisco par Pellegrino Matarazzo à la fin du mois de décembre, les Txuri-urdin sont invaincus en trois matchs joués, avec notamment un match nul contre l'Atlético de Madrid (1-1) à domicile en Liga. Le Barça est prévenu !

20:42 - 11 victoires consécutives pour le Barça Les joueurs de Hansi Flick s'avancent confiants avant cette rencontre face à la Real Sociedad, puisqu'ils restent sur onze victoires toutes compétitions confondues depuis leur lourde défaite subie sur la pelouse de Chelsea (0-3), en Ligue des champions le 25 novembre. Le Barça vient en plus de remporter la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid le week-end dernier (3-2).

20:36 - Quels pronostics pour Real Sociedad - Barcelone ? Pour cette rencontre de la 20e journée de Liga, le Barça est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match de la phase retour du championnat. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire de la Real à domicile se situe vers 5. La cote pour un match nul est d'environ 4,5.

20:30 - Comment voir Real Sociedad - Barcelone en direct Ce match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Basques et les Catalans à partir de 21 heures ce dimanche 18 janvier, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur la plateforme myCanal.

20:24 - Barcelone: Lewandowski remplaçant Du côté du FC Barcelone, une incertitude entourait Raphinha, qui avait reçu un coup lors de la victoire ce jeudi à Santander en Coupe du Roi (0-2). Le Brésilien n'est finalement pas présent dans le groupe et est remplacé par Dani Olmo sur le côté gauche. Hansi Flick a choisi de titulariser Ferran Torres devant plutôt que Robert Lewandowski. Pour le reste, c'est du grand classique de la part de Hansi Flick, puisque Frenkie De Jong, suspendu en Coupe du Roi, fait son retour au milieu. Le onze de départ de Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, A. Balde - De Jong, Pedri - L. Yamal, Fermin, D. Olmo - F. Torres.

20:18 - Real Sociedad: Matarazzo mise sur ses cadres L'entraîneur de la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo peut compter sur un groupe quasiment au complet pour la réception du FC Barcelone. On retrouve dans l'équipe deux anciens joueurs du PSG, Carlos Soler et Gonçalo Guedes, qui seront chargés d'animer l'attaque basque avec Takefusa Kubo, Brais Mendez et Mikel Oyarzabal. Le onze de départ de la Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Zubeldia, J. Martin, Aramburu - Kubo, Turrientes, C. Soler, G. Guedes - B. Mendez, Oyarzabal.

20:12 - Un point d'avance pour le Barça Il faut dire que malgré toutes ses difficultés actuelles et la récente éviction de Xabi Alonso, le Real Madrid est revenu à un seul point du FC Barcelone ce samedi en s'imposant dans la douleur contre Levante (2-0), grâce notamment à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Les coéquipiers de Lamine Yamal n'ont donc pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent conserver quatre points d'avance en tête de la Liga, alors que les deux clubs ne doivent se retrouver en Liga que le 10 mai prochain, au Camp Nou

20:06 - Barcelone-Flick: "Nous devons gagner" "Si nous voulons remporter la Liga, nous devons gagner". C'est avec ces mots que l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a présenté le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, ce dimanche à l'occasion de la 20e journée de Liga. C'est dire si le coach allemand mesure l'importance de ce rendez-vous pour les Catalans. La saison passée, le Barça s'était incliné à Anoeta (1-0), après sept victoires consécutives lors des sept saisons précédentes.