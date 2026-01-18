Real Sociedad - Barcelone : un joueur clé du Barça incertain

Mis sous pression par le Real Madrid, le FC Barcelone ne vise que la victoire lors de son déplacement compliqué sur la pelouse de la Real Sociedad, ce dimanche soir lors de la 20e journée de Liga (21 heures).

"Si nous voulons remporter la Liga, nous devons gagner". C'est avec ces mots que l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a présenté le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, ce dimanche à l'occasion de la 20e journée de Liga. C'est dire si le coach allemand mesure l'importance de ce rendez-vous pour les Catalans. La saison passée, le Barça s'était incliné à la Reale Arena (1-0), après sept victoires consécutives lors des sept saisons précédentes.

Il faut dire que malgré toutes ses difficultés actuelles et la récente éviction de Xabi Alonso, le Real Madrid est revenu à un seul point du FC Barcelone ce samedi en s'imposant dans la douleur contre Levante (2-0), grâce notamment à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Les coéquipiers de Lamine Yamal n'ont donc pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent conserver quatre points d'avance en tête de la Liga, alors que les deux clubs ne doivent se retrouver en Liga que le 10 mai prochain, au Camp Nou.

11 victoires consécutives pour le Barça

Les joueurs de Hansi Flick s'avancent toutefois confiants avant cette rencontre face à la Real Sociedad, puisqu'ils restent sur onze victoires toutes compétitions confondues depuis leur lourde défaite subie sur la pelouse de Chelsea (0-3), en Ligue des champions le 25 novembre. Le Barça vient en plus de remporter la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid le week-end dernier (3-2).

Mais Hansi Flick se méfie tout de même de cette équipe de la Real Sociedad, qui pointe seulement à la 12e place de la Liga après un début de saison compliqué. Mais depuis le remplacement de Sergio Francisco par Pellegrino Matarazzo à la fin du mois de décembre, les Txuri-urdin sont invaincus en trois matchs joués, avec notamment un match nul contre l'Atlético de Madrid (1-1) à domicile. Le Barça est prévenu !

Les compos de Real Sociedad - Barcelone : Raphinha incertain

L'entraîneur de la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo peut compter sur un groupe quasiment au complet pour la réception du FC Barcelone. On devrait retrouver dans l'équipe deux anciens joueurs du PSG, Carlos Soler et Gonçalo Guedes, qui seront chargés d'animer l'attaque basque avec Takefusa Kubo, Brais Mendez et Mikel Oyarzabal.

Le onze de départ probable de la Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Zubeldia, J. Martin, Aramburu - Kubo, Turrientes, C. Soler, G. Guedes - B. Mendez, Oyarzabal.

Du côté du FC Barcelone, une incertitude entoure Raphinha, qui a reçu un coup lors de la victoire ce jeudi à Santander en Coupe du Roi (0-2). S'il ne peut pas débuter, Marcus Rashford est pressenti pour être titulaire, à moins que Ferran Torres ne débute sur ce côté gauche de l'attaque barcelonaise. Pour le reste, cela devrait être du grand classique de la part de Hansi Flick, puisque Frenkie De Jong, suspendu en Coupe du Roi, devrait faire son retour au milieu.

Le onze de départ probable de Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, A. Balde - De Jong, Pedri, Fermin - L. Yamal, Lewandowski, Rashford (ou Raphinha).

Heure, chaîne, comment voir Real Sociedad - Barcelone en direct

Ce match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Basques et les Catalans à partir de 21 heures ce dimanche 18 janvier, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur la plateforme myCanal.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Sociedad - Barcelone ?

Pour cette rencontre de la 20e journée de Liga, le Barça est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match de la phase retour du championnat. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire de la Real à domicile se situe vers 5. La cote pour un match nul est d'environ 4,5.