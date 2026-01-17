Angers - Marseille : les Marseillais sous pression

Après les déceptions contre Nantes et le PSG lors du Trophée des champions, l'OM se rend à Angers ce samedi (21h05) lors de la 18e journée de Ligue 1. Avec l'obligation de prendre trois points.

L'OM se rend à Angers ce samedi (21h05) pour entamer la phase retour de Ligue 1, à l'occasion de la 18e journée. Un match avant lequel les Marseillais sont sous pression, après un début d'année 2026 compliquée. Après une défaite inattendue contre Nantes (0-2), Marseille a perdu le Trophée des champions face au PSG lors de la séance de tirs au but, après avoir mené 2-1 jusqu'à la 95e minute. Et la facile qualification contre Bayeux (0-9) en Coupe de France n'a pas changé le tableau.

Avant le début de la phase retour ce vendredi, l'OM pointait à la troisième place avec sept points de retard sur le PSG, deuxième, et huit sur Lens, leader. Les Marseillais sous la menace de leurs poursuivants, puisque Lille (4e) a le même nombre de points et que les Phocéens ne possèdent que deux longueurs d'avance sur Lyon (5e) et Rennes (6e). L'OM, qui a absolument besoin de se qualifier pour la Ligue des champions en fin de saison, doit reprendre sa marche en avant à Angers ce samedi.

De Zerbi élogieux envers Angers

Mais cela ne sera pas forcément chose facile pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Lors du match aller, le SCO avait réussi à glaner un point au Vélodrome (2-2), le 29 octobre dernier. 10e de Ligue 1 avec 22 points, Angers a les armes pour embêter l'OM. Déjà élogieux envers le SCO avant le match aller, Roberto De Zerbi a renouvelé ses propos ce vendredi devant la presse. "À ce moment-là, c'est ce que je voyais et ce que je pensais. C'était une équipe qui jouais bien, bien organisée. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup et j'aimais la patte de l'entraîneur. Je confirme ce que j'ai dis à l'époque. J'ai beaucoup de respect pour leur entraîneur (Alexandre Dujeux, ndlr). "

Emerson Palmieri, qui a accompagné Roberto De Zerbi devant la presse ce vendredi, assure qu'il est très important de remporter cette rencontre à Angers. "Le championnat a un gros niveau cette saison, ça se voit au classement. (...) La seconde partie de saison commence, la plus importante parce qu'on peut vraiment changer les choses, a-t-il assuré. On verra qui lutte pour le titre, pour la Ligue des champions. On veut bien commencer avec une victoire ce samedi. "

Les compos d'Angers - OM : Abdelli écarté

Pour cette rencontre face à l'OM, Alexandre Dujeux a décidé de ne pas retenir Himad Abdelli, qui devrait rejoindre l'OM dans les prochains jours. Sidiki Chérif, en instance de départ lui aussi (Crystal Palace ?) débute sur le banc et c'est donc Prosper Peter qui devrait être titulaire à la pointe de l'attaque angevine.

Le onze de départ probable d'Angers : Koffi - Arcus, O. Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla, Courcoul - Belkhdim, Mouton, Sbaï - Peter.

Du côté de l'OM, Roberto De Zerbi doit faire sans Nayef Aguerd, qui disputera la finale de la CAN dimanche, et Benjamin Pavard (blessé). L'entraîneur italien pourrait choisir une équipe avec quatre joueurs offensifs, dans laquelle Mason Greenwood évoluerait comme meneur de jeu.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - T. Weah, Greenwood, H.J. Traoré - Aubameyang.

Heure, chaîne, comment voir Angers - OM en direct

Ce match entre Angers et l'OM ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Angevins et les Marseillais à partir de 21h05 ce samedi 17 janvier, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Angers - OM ?

Pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1, l'OM est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match de la phase retour du championnat. La cote pour une victoire des Marseillais oscille entre 1,4 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Angevins à domicile se situe entre 5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4.