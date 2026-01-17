DIRECT. Angers - Marseille : l'OM se balade, suivez le match

L'OM est en train de faire son meilleur match de la saison à Angers, ce samedi soir lors de la 18e journée de Ligue 1. Suivez en direct commenté le match sur notre site.

En direct

22:43 - Paixao juste à côté ! Les Marseillais continuent d'attaquer même s'ils mènent largement et c'est cette fois Igor Paixao qui passe tout près de marquer. Mais l'ailier brésilien, après un beau numéro dans la surface angevine, pique bien son ballon au-dessus de Koffi sauf qu'il ne trouve pas le cadre...

22:40 - Carton jaune pour Aubameyang A peine quelques instants plus tard, Aubameyang écope à son tour d'un carton jaune pour un tacle maladroit sur Harouna Djibirin.

22:39 - Carton jaune pour Belkebla Le capitaine d'Angers, Belkebla, écope du premier carton jaune de la rencontre pour une faute grossière d'anti-jeu sur Aubameyang au milieu du terrain.

22:38 - Corner en faveur d'Angers Les Angevins n'abdiquent pas dans ce match face à l'OM et obtiennent un nouveau corner dans ce match. Sbaï le frappe rentrant au premier poteau, presque pour le tenter directement, mais c'est repoussé par la défense olympienne.

22:34 - Angers: Chérif entre en jeu Alexandre Dujeux effectue lui aussi un premier changement dans ce match, en faisant entrer Sidiki Chérif à la place de Prosper Peter à la pointe de l'attaque d'Angers.

22:33 - OM: De Zerbi fait 3 changements précoces Roberto De Zerbi profite de l'écart entre les deux équipes pour effectuer des changements assez tôt dans ce match. Gouiri, Traoré et Greenwood sont remplacés respectivement par Aubameyang, Paixao et O'Riley.

22:32 - Sbaï s'écroule dans la surface Meilleur joueur angevin dans ce match, Amine Sbaï s'échappe sur l'aile gauche et pénètre dans la surface. Il élimine Balerdi avant de s'écrouler en perdant le ballon dans la surface. Aucune faute de la part des défenseurs marseillais.

22:28 - Nouveau corner pour Angers Leonardo Balerdi fait passer une frayeur dans la défense de l'OM avec une passe en retrait trop forte pour Rulli mais le ballon sort en corner. Sur ce coup de pied de coin, le ballon arrive jusqu'à Mouton au deuxième poteau qui remise vers l'axe mais le ballon est trop long et sort directement.

22:25 - Greenwood sur la barre ! L'OM passe tout près d'inscrire un cinquième but dans ce match ! Une nouvelle belle séquence collective olympienne débouche sur une passe de Gouiri pour Greenwood à l'entrée de la surface. L'Anglais reprend du pied droit en première intention mais le ballon s'écrase sur la barre !

22:22 - Corner pour Angers Angers n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre et obtient un premier corner dans cette seconde période. Sbaï le frappe rentrant mais dégagé par la défense de l'OM.

22:19 - Angers peut-il revenir ? Il reste 45 minutes aux Angevins pour revenir dans cette rencontre. L'équipe d'Alexandre Dujeux peut-elle réaliser un tel exploit ? Ce serait un bel hommage à un certain Rolland Courbis...

22:16 - C'est reparti entre Angers et l'OM M. Buquet siffle le début de la seconde période entre Angers et l'OM ! Ce sont les joueurs marseillais qui engagent pour cette seconde période au stade Raymond-Kopa.

22:12 - L'OM sur un nuage Il y avait des doutes à propos de l'OM, après les contre-performances du début de l'année contre Nantes et le PSG, sans oublier un déplacement compliqué jusqu'à Angers ce samedi. Mais les joueurs de Roberto De Zerbi ont peut-être produit leur meilleure première période de la saison, en marquant quatre buts et en dominant totalement les Angevins. Gouiri (19e), Greenwood (24e), Traoré (34e) et Weah (40e) ont inscrit les quatre buts marseillais durant ces 45 premières minutes. Seule fausse note de cette première période pour l'OM, le but inscrit par Angers et par Sbaï dans le temps additionnel (45e+2).

22:06 - Le but de Weah en vidéo Il a fallu faire un choix pour sélectionner le but de l'OM à montrer, mais le quatrième but inscrit par les joueurs de Roberto De Zerbi est peut-être le plus beau par son aspect collectif. Après un peu moins de 30 passes, les Olympiens ont conclu avec talent cette superbe action par Timothy Weah. Un but à découvrir en vidéo.

22:00 - C'est la pause ! L'OM mène largement à Angers (1-4) C'est la pause au stade Raymond-Kopa ! Après une première période très aboutie, l'OM mène largement à Angers (1-4), même si le SCO a réussi à réduire l'écart dans le temps additionnel.

21:56 - Quatre minutes de temps additionnel Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre Angers et l'OM, ce samedi au stade Raymond-Kopa.

21:53 - Angers n'a toujours pas tiré Angers est acculé dans cette rencontre. Mené 4-0, les Angevins n'ont toujours pas tiré au but et ne semblent pas être en mesure de revenir dans ce match.

21:50 - BUT ! L'OM injouable (0-4) Les Marseillais sont incroyables dans cette première période ! Après une très longue séquence collective, Traoré est trouvé dans la surface et parvient à centrer pour Weah qui reprend victorieusement de la tête pour tromper une nouvelle fois Koffi. 4-0 pour l'OM après 40 minutes de jeu !

21:47 - Koffi sauve sur sa ligne Les Marseillais passent tout près de marquer un quatrième but ! Sur un centre venu de la droite, Gouiri reprend bien de la tête au deuxième poteau. Camara dévie légèrement le ballon et Koffi est surpris mais parvient à capter le ballon sur sa ligne de justesse. Les Marseillais réclament une main de Camara mais M. Buquet n'est pas d'accord.

21:44 - BUT ! Traoré assomme Angers (0-3) L'OM assomme Angers dans cette première période en inscrivant un troisième but ! Les Angevins perdent un ballon dans leur camp et les Marseillais se ruent à l'attaque. Emerson joue parfaitement un ballon plein axe pour Traoré qui laisse passe le ballon avant de tromper Koffi. 3-0 pour l'OM !

21:40 - Angers doit se reprendre Angers a encore une heure pour se reprendre dans cette rencontre mais cela risque de ne pas être facile si l'OM maintient ce niveau de performance. Les joueurs de Roberto De Zerbi sont très appliqués depuis le coup d'envoi.

21:37 - 12e but en L1 pour Greenwood C'est le 12e but cette saison en Ligue 1 pour Mason Greenwood, en 17 apparitions. L'Anglais conforte sa place de meilleur buteur du championnat, avec deux longueurs d'avance sur Joaquin Panichelli (Strasbourg).

21:35 - BUT ! Greenwood double la mise (0-2) L'OM fait le break rapidement dans cette rencontre à Angers ! Les Marseillais réalisent une superbe séquence collective et multiplient les passes. Greenwood trouve un superbe relais avec Emerson en position de numéro 10 et l'Anglais frappe en première intention aux 20 mètres. Koffi est surpris et ça fait 2-0 pour l'OM après 24 minutes !

21:32 - 2e but de la saison en L1 pour Gouiri Amine Gouiri vient d'inscrire son deuxième but en huit apparitions en Ligue 1 cette saison avec l'Olympique de Marseille. Amir Murillo a lui délivré sa première passe décisive cette saison.