DIRECT. Egypte - Nigeria : suivez le match
À peine remis de leurs douloureuses éliminations en demi-finales de la CAN, l'Égypte et le Nigeria doivent déjà se reconcentrer pour s'affronter samedi à Casablanca lors du match pour la troisième place.
16:56 - Entrée des joueurs !
Les joueurs des deux sélections font leur entrée sur la pelouse du stade Mohamed V à Casablanca, place aux hymnes.
16:49 - Eric Chelle sur le départ ?
Alors que l’avenir d’Éric Chelle à la tête de la sélection nigériane suscite de plus en plus d’interrogations, le technicien a laissé planer le doute en conférence de presse. « Je veux me concentrer sur le match contre l’Égypte, et après, j’aurai tout le temps de penser à l’avenir, peut-être à ma prochaine équipe », a-t-il confié, tout en insistant sur sa priorité immédiate : « le match et les joueurs ». Des propos qui alimentent les spéculations sur un possible départ à l’issue de la CAN 2025. Selon plusieurs sources, Chelle doit s’entretenir avec la Fédération nigériane de football (NFF) après la rencontre face aux Pharaons, dernier rendez-vous du Nigeria dans le tournoi. Cette discussion pourrait s’avérer décisive quant à la suite de sa collaboration avec les Super Eagles.
16:42 - Un bilan équilibré
Depuis 2016, les deux sélections se sont affrontées à 5 reprises avec 2 succès pour l'Egypte, autant pour le Nigeria, pour un match nul
16:35 - L'arbitre de la rencontre
C'est l'arbitre Jalal Jayed qui dirigera cette rencontre aujourd'hui au stade Mohamed V à Casablanca.
16:28 - Les Super Eagles chassent un record
Les Super Eagles se présentent à ce rendez-vous avec une ambition statistique clairement affichée. Fort de ses 14 réalisations depuis le début de la compétition, le Nigeria est en mesure d’égaler, voire de dépasser, le record détenu par la Côte d’Ivoire, auteure de 16 buts lors de la CAN 2008. Un défi hautement symbolique pour une sélection qui a démontré une réelle force de frappe offensive tout au long du tournoi, en dépit d’une demi-finale muette face au Maroc, son premier match sans but de l’édition.
16:21 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2. Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.
16:14 - Osmihen et Lookman sur le banc
Pour ce dernier match de la CAN, Eric Chelle a préféré faire largement tourner. Il confie le brassard à l'ancien nantais Moses Simon. Le onze entrant est comme suit : Nwabali - Osayi, Igoh, Ajayi, Bruno - Onyedika, Onuachu, Chukwueze, Bashiru - Simon, Adams
???? ????????????????????????: Official starting XI for Nigeria against Egypt. ???????????? pic.twitter.com/sax1VOXjrc— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 17, 2026
16:07 - Salah d'entrée, Shobeir dans les buts
Contrairement à Marmoush, Salah sera bien titulaire pour ce duel face au Nigeria tout comme le gardien Mostafa Shobeir fils de la légende egyptienne Ahmed Shobeir. Le onze conocté par Hossam Hassan est comme suit: Shobeir - Hany, Fathy, Rabia, Sobhy - Lasheen, Achour, Zizo - Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet
Egypt’s starting XI against Nigeria ???????????? pic.twitter.com/Fr3mAxfbdn— KingFut.com (@King_Fut) January 17, 2026