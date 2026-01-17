Egypte - Nigeria : un record en viseur pour les Super Eagles, heure et chaine tv

À peine remis de leurs douloureuses éliminations en demi-finales de la CAN, l'Égypte et le Nigeria doivent déjà se reconcentrer pour s'affronter samedi à Casablanca lors du match pour la troisième place.

Ce duel met aux prises deux sélections encore marquées par l'amertume des demi-finales. L'Égypte a vu son rêve s'arrêter face au Sénégal (0-1), battue sur une inspiration tardive de Sadio Mané alors qu'un match fermé semblait se diriger vers la prolongation. Le Nigeria, de son côté, est passé tout près de l'exploit face au pays hôte marocain, mais a fini par céder lors de la séance de tirs au but à Rabat. Pour les deux géants africains, cette petite finale représente une occasion de sauver l'essentiel et de conclure la compétition sur une note positive.

3 buts pour marquer l'histoire

Malgré la frustration, les Super Eagles abordent ce rendez-vous avec un objectif chiffré bien précis. Avec 14 buts inscrits depuis le début du tournoi, le Nigeria peut encore égaler, voire dépasser, le record de la Côte d'Ivoire (16 buts en 2008) du plus grand nombre de réalisations sur une seule édition de la CAN. Un enjeu symbolique fort pour une équipe qui a affiché une vraie puissance offensive tout au long de la compétition, malgré son premier match sans but face au Maroc en demi-finales.

En conférence de presse, le sélectionneur nigérian Eric Chelle a tenu à saluer publiquement la performance de son défenseur, Calvin Bassey, pourtant suspendu pour ce match. " Pour moi, Calvin Bassey a été le meilleur défenseur central de cette CAN ", a déclaré le technicien, insistant sur sa régularité, sa puissance physique, son sens du placement et son leadership. Ces propos soulignent l'importance du défenseur dans l'équilibre des Super Eagles tout au long du tournoi, et renforcent l'idée que son absence constituera un véritable défi pour le Nigeria face aux Pharaons.

Osmihen et Salah ménagés ?

Privé donc de Bassey et probablement de Victor Osimhen, touché à la cheville, le Nigeria devra s'adapter. Stanley Nwabali devrait débuter dans les buts, derrière une défense remaniée articulée autour d'Ajayi et Awaziem. Le retour de Wilfred Ndidi au milieu apporte une stabilité précieuse aux côtés d'Onyeka et Iwobi. En attaque, Ademola Lookman devrait évoluer en soutien d'Akor Adams et Paul Onuachu, chargés de faire la différence. Dans ce contexte, la capacité des Super Eagles à rester efficaces offensivement déterminera leur chance de décrocher le bronze… et peut-être d'entrer dans l'histoire.

De son côté, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan devrait aligner une équipe proche de celle des tours précédents, malgré plusieurs absences. Mohamed El Shenawy gardera les cages, protégé par une défense composée de Hany, Ibrahim, Rabia et Fatouh. Au milieu, Attia, Ashour et Fathy auront la mission de sécuriser l'entrejeu tout en alimentant les phases offensives. Devant, l'incertitude autour de Mohamed Salah pourrait redistribuer les responsabilités, avec Omar Marmoush en chef d'orchestre offensif, soutenu par Trezeguet et Mostafa Mohamed pour mener l'attaque des Pharaons.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Ce match pour la troisième place de la CAN 2025 aura lieu ce samedi à 17h au Stade Mohamed V à Casablanca.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Egypte - Nigeria ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable de l'Egypte : El Shenawy - Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh - Attia, Ashour, Fathy ; Marmoush - Trezeguet, Mohamed

La compo probable de Nigeria: Nwabali - Osayi-Samuel ; Ajayi, Awaziem, Sanusi - Onyeka, Ndidi, Iwobi - Lookman, Adams, Onuachu

