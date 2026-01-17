Real - Levante : Mbappé et les Merengue s'offrent un peu de répit, le résumé du match

Le Real Madrid retrouve un peu le sourire après sa victoire face à Levante lors de la 20e journée de la Liga (2-0). Pour autant la crise n'est pas encore totalement derrière les Merengue.

En direct

16:10 - Le résumé du match Le Real Madrid retrouve des couleurs. Les premières minutes sont marquées pas la colère du public. Les sifflets pleuvent et notamment quand Vinicius et Bellingham touchent le ballon. C'est dans ce contexte brûlant que le Real essaye de développer son jeu. Mbappé est très actif mais ce n'est pas suffisant pour inquiéter le portier de Levante. Et c'est finalement Courtois qui est sollicité en premier. Martinez se charge d'un coup-franc et n'est pas loin de trouver la faille (43'). À la pause, Arbeloa fait deux changements. Güler et Mastantuono font leur entrée et c'est payant. Le Turc est le premier Madrilène à créer le danger dans cette rencontre avec une frappe puissante repoussée par Ryan (55'). Et ça donne des idées au Real et à Mbappé qui obtient un pénalty dans la foulée (57'). Il se charge de le transformer pour donner un peu d'air aux Merengue. Güler est en forme et est passeur décisif quelques minutes plus tard sur ce corner déposé sur la tête d'Asencio (64'). Ces deux buts, coup sur coup, assomment totalement les promus qui ne parviendront pas à revenir. Le Real Madrid retrouve un peu le sourire avant d'affronter Monaco en Ligue des champions ce mardi.

16:02 - À un point du Barça Ce succès du Real face à Levante permet aux Madrilènes de mettre la pression sur le FC Barcelone qui jouera ce dimanche face à la Real Sociedad. Les Blaugrana vont devoir s'imposer pour espérer se remettre à l'abri en tête de la Liga.

15:56 - Le Real s'offre un peu de répit ! C'est fini ! L'arbitre met un terme à ce Real - Levante. Madrid s'impose grâce à Mbappé et Asencio et stoppe l'hémorragie dans une période de crise qui n'est pas encore totalement terminée.

15:54 - Encore quelques sifflets pour Vinicius (90+3') L'ailier brésilien est loin des cages adverses et envoie une frappe qui finit très loin des cages. Les sifflets tombent encore pour Vinicius.

15:52 - Güler loupe le cadre ! (90+2') Sur un magnifique service de Vinicius, Güler reprend du plat du pied mais sa tentative fuit le cadre pour quelques centimètres.

15:51 - Le temps additionnel tombe (90') Cinq minutes sont ajoutées à ce Real - Levante. Ryan doit encore s'imposer sur la frappe de Mbappé.

15:51 - L'arrêt de Ryan (90') Encore une parade pour le gardien de Levante devant Bellingham qui ne parvient pas à trouver le chemin des filets.

15:49 - Vinicius manque de réussite (89') Et peut-être aussi de confiance. Vinicius essaye beaucoup dans cette fin de rencontre mais il ne réussit pas ce qu'il entreprend.

15:47 - Le Real Madrid maitrise (87') Dans cette fin de Real - Levante, les hommes d'Alvaro Arbeloa sont très tranquilles et font tourner le ballon pour conserver ce résultat.

15:45 - Mbappé applaudit (84') L'international français fait un bel effort défensif et obtient une faute. Les supporters du Real ont apprécié ce retour.

15:44 - Un triple changement pour Levante (83') Luis Castro fait trois nouveaux changements dans ce Real - Levante. Alvarez, Romero et Tunde sont remplacés par Espi, Olasagasti et Cortes.

15:43 - Moins d'adresse pour Mastantuono (82') Nouvelle tentative de l'Argentin mais, cette fois, c'est loin au-dessus des cages de Levante.

15:41 - De La Fuente décisif (81') Le défenseur de Levante est très inspiré d'avoir touché le ballon alors que Mbappé rôdait et pensait pouvoir s'en aller seul face au gardien adverse.

15:40 - Ryan a du travail (79') Cette fois, c'est Vinicius qui va au bout de son effort pour déclencher une frappe à ras de terre. Ryan est sur la trajectoire.

15:38 - Ryan sauve Levante (78') Toujours pas de troisième but pour le Real. Valverde trouve Bellingham dans la surface. La tête de l'Anglais est bien arrêté par Ryan.

15:36 - La barre sauve Levante ! (76') Mbappé décale Mastantuono qui ajuste une sublime frappe du pied gauche. C'est sur la barre de Ryan qui s'en sort bien.

15:36 - Le dernier quart d'heure (75') Ça sent bon pour le Real. Les Merengue mènent de deux buts alors que les deux équipes entrent dans le dernier quart d'heure.

15:33 - Romero enlève trop sa frappe (72') Après une belle combinaison des Granotas, Romero s'essaye avec une frappe puissante du plat du pied qui s'envole au-dessus des cages de Courtois.

15:32 - Matturro peut revenir (71') Plus de peur que de mal pour le défenseur de Levante qui peut retrouver sa place sur la pelouse de Bernabéu.

15:30 - Matturro est touché (70') Après une grossière faute non sifflée sur Vinicius, Matturro s'est fait mal et se tient l'épaule.

15:28 - Mbappé bute sur Ryan (67') Les Merengue sont totalement libérés dans ce Real - Levante et ils étaient proches de s'envoler dans cette rencontre mais la reprise de Mbappé est repoussée par Ryan qui est bien sorti.

15:28 - Du changement pour Levante (66') Luis Castro a fait un changement après ce deuxième but madrilène dans ce Real - Levante. Etta Eyong a été remplacé par Losada.

15:26 - Le but du break !! (65') Güler est décisif ! Son corner parfait trouve la tête d'Asencio qui claque une tête totalement imparable.

15:25 - Mastantuono provoque (64') L'Argentin obtient un bon corner après un gros travail sur le côté droit. Les changements d'Alvaro Arbeloa à la pause ont été positifs.