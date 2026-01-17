Real - Levante : sans Mbappé, les Madrilènes doivent relever la tête, compos et chaîne TV

Le Real Madrid reçoit Levante ce samedi à l'occasion de la 20e journée de Liga. Les Madrilènes, sans Mbappé, doivent interrompre une période difficile.

Période de turbulences pour le Real Madrid. Les Madrilènes viennent de se séparer de leur entraineur Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (2-3). Alvaro Arbeloa a pris la relève mais a débuté son aventure sur le banc madrilène par une élimination surprise sur la pelouse d'Albacete, équipe de 2e division, en Coupe d'Espagne (2-3). Le nouveau coach du Real Madrid met maintenant le cap sur le Championnat en espérant combler le retard sur le FC Barcelone qui compte quatre points d'avance.

La réception de Levante pourrait être une bonne occasion de relancer la machine madrilène. En effet, le club basé à Valence est actuellement avant-dernier du classement. Mais, comme le Real, Levante s'est séparé de son entraineur pour nommer Luis Castro qui réalise un bon travail depuis le début de son mandat avec une victoire et deux nuls en trois matchs.

Sur le bilan des dernières confrontations directes, Levante a déjà su se distinguer avec deux victoires en six rencontres. En revanche, leur dernier déplacement à Madrid s'était soldé par un lourd revers 6-0. Lors de la phase aller de cette saison 2025-2026, le Real Madrid s'était facilement imposé 4-1 grâce, notamment, à un doublé de Kylian Mbappé qui sera absent ce samedi.

A quelle heure débute le match Real - Levante ?

Ce Real - Levante débutera à 14h ce samedi. Il se déroulera au Stade Santiago Bernabéu de Madrid, en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Real - Levante ?

Bein Sports 2 diffusera ce Real - Levante qui compte pour la 20e journée de la Liga.

Quelle diffusion streaming pour le match Real - Levante ?

Canal+ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming pour ce Real - Levante. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Real - Levante ?

C'est le gros hic pour Arbeloa. Le nouveau coach du Real Madrid sera privé du meilleur buteur du Championnat Kylian Mbappé, toujours blessé. Le jeune attaquant Gonzalo Garcia devrait donc prendre sa place à la pointe de l'attaque. Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal – Tchouaméni, Bellingham, Valverde – Vinícius, Garcia, Rodrygo.

Le XI probable de Levante : Ryan - Pampin, Moreno, De la Fuente, Toljan - Martinez, Arriaga - Losada, Alvarez, Tunde - Romero.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real - Levante ?

Betclic : Real 1,12 / Nul 8,50 / Levante 14,50

Winamax : Real 1,13 / Nul 9 / Levante 13

Unibet : Real 1,14 / Nul 7,90 / Levante 13,50