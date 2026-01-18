DIRECT. Sénégal - Maroc : les Lions de l'Atlas pourraient le regretter, les occasions se succèdent, suivez le match

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc se joue dimanche soir dans un contexte brûlant. Suivez le match en direct.

En direct

21:29 - El Aynaoui toujours au sol (69') Si Diouf s'est relevé, El Aynaoui est toujours entre les mains du staff médical marocain.

21:27 - Un choc de tête (66') El Ayanoui et Diouf se sont cognés la tête sur ce corner. Le milieu de terrain marocain est le plus touché et saigne abondamment.

21:26 - Le Maroc est mieux (65') En plus des occasions franches, le Maroc est maintenant en train de remporter la majorité des duels. Les supporters des Lions de l'Atlas poussent fort.

21:23 - Encore une opportunité ! (63') Diouf perd le ballon dans sa moitié de terrain. Diaz en profite et décale El Kaabi qui frappe. Sarr se sacrifie avant qu'Ezzalzouli ne manque son plat du pied. Le Maroc est proche d'ouvrir le score dans ce Sénégal - Maroc.

21:21 - Jackson ne s'impose pas (61') Antoine Mendy centre vers Jackson qui ne peut pas s'imposer dans le jeu aérien face à Masina. Hakimi laisse ensuite passer le ballon qui file en sortie de but.

21:20 - L'heure de jeu (60') Après 60 minutes de jeu à Rabat, ce Sénégal - Maroc est toujours aussi équilibré. Les occasions affluent de part et d'autre mais le score reste toujours bloqué.

21:19 - La grosse occasion !! (58') El Kaabi manque le coche ! El Khannouss sert son attaquant avec un ballon magique mais El Kaabi ouvre trop son pied et loupe le cadre pour quelques centimètres.

21:17 - Le corner pour le Sénégal (56') Mané se démène autour de plusieurs adversaires et parvient à obtenir le premier corner du Sénégal dans ce second acte.

21:15 - Mazraoui s'est fait mal (54') Après un duel avec Jackson, Mazraoui s'est fait mal et reste au sol dans sa surface de réparation. L'arbitre interrompt le jeu mais le latéral marocain se relève finalement assez vite.

21:13 - Dans le mur (53') Hakimi se charge du coup-franc excentré obtenu par Ezzalzouli. La frappe du Parisien est contrée par le mur.

21:12 - Ezzalzouli continue (52') L'ailier marocain est absolument intenable depuis le début de ce Sénégal - Maroc et obtient un coup-franc dangereux après la faute d'Antoine Mendy.

21:12 - Saibari est contré (51') Ezzalzouli s'efface pour laisser Saibari frapper. Ndiaye sort sur le milieu marocain et repousse sa tentative.

21:10 - La présence de Diouf (50') Ezzalzouli apporte encore le danger dans la surface sénégalaise. Son centre est repoussé en corner par Diouf, très bien placé.

21:10 - Le sourire d'El Aynaoui (49') L'ancien milieu de terrain de Lens obtient une faute devant Gana Gueye. Les gros duels au milieu de terrain se poursuivent.

21:07 - Les défenses prennent le dessus (47') Dès ces premières minutes de la seconde période de ce Sénégal - Maroc, les deux défenses prennent le pas sur les attaques. Mazraoui puis Sarr se sont imposés.

21:06 - C'est reparti ! Après un premier acte assez enlevé, le Sénégal et le Maroc sont de retour pour disputer cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Plus le temps va passer, plus la tension va monter.

20:49 - La mi-temps est sifflée ! À la mi-temps de cette finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le score est toujours nul et vierge. Les Lions de la Teranga se sont créés les plus grosses occasions dans cette première période.

20:47 - Une petite minute de plus (45+3') Les arbitres ont finalement décidé d'ajouter quatre minutes de plus à ce premier acte de Sénégal - Maroc.

20:45 - Masina en couverture (45+1') Le défenseur marocain réalise un très bon geste défensif alors que Mané s'apprêtait à frapper depuis une position idéale.

20:45 - Un temps additionnel est conséquent (45') Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu dans ce premier acte de Sénégal - Maroc. Le quatrième arbitre annonce que le temps additionnel de ce premier acte est de trois minutes au minimum.

20:43 - Encore un joueur touché (44') Après Ndiaye, c'est au tour de Camara de ressentir après un tâcle dans les pieds de Saibari. Il a pris le talon du Marocain dans le visage.

20:42 - Les Lions de l'Atlas finissent fort (43') Le Maroc termine mieux cette première période que le Sénégal qui souffre énormément dans ces dernières minutes du premier acte.

20:40 - Aguerd manque sa tête ! (41') Le défenseur de l'OM s'en veut ! Sur un centre sublime d'Ezzalzouli, Aguerd essaye de prolonger le centre de la tête mais ne peut qu'effleurer ce ballon. Ça finit à côté des cages d'Edouard Mendy.

20:39 - Ezzalzoui veut mettre du rythme (40') Alors que le Maroc obtient un nouveau corner, Ezzalzouli veut le jouer rapidement mais se ravise. Il finit par le frapper mais Antoine Mendy le repousse de la tête.