Sénégal - Maroc : "mes joueurs étaient en danger", inquiétudes avant la finale de la CAN, chaîne TV et compos

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc se joue dimanche soir dans un contexte brûlant.

Cinq après son sacre lors de la CAN 2021, le Sénégal peut déjà retrouver le goût de la victoire dans cette compétition en défiant le pays hôte ce dimanche à l'occasion de la finale de la CAN 2025. C'est tout simplement la troisième fois sur les quatre dernières éditions que les Lions de la Teranga se retrouvent à ce stade de la compétition. Pour atteindre la finale, les Sénégalais ont difficilement écarté l'Égypte de Mohamed Salah grâce à un but tardif de Sadio Mané.

Sur la route du Sénégal se présente le Maroc. L'organisateur de cette CAN 2025 a déclenché des scènes de liesse après une troisième qualification en finale de cette compétition. Au bout d'une demi-finale asphyxiante pour les supporters des Lions de l'Atlas, le Maroc a écarté le Nigeria (0-0, 4 t.a.b à 2). Les Marocains visent désormais un deuxième sacre continental 50 ans après le seul et l'unique acquis en 1976.

"Mes joueurs étaient en danger"

Cette finale de la CAN 2025 va se jouer dans un contexte brûlant. La fédération sénégalaise a publié un communiqué à charge ce samedi en pointant "plusieurs dysfonctionnements". Premièrement, l'instance du foot sénégalais pointe du doigt "l'absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat" lors de l'arrivée de la sélection à la gare de Rabat. Sadio Mané et ses coéquipiers ont donc fendu la foule à leur arrivée dans la capitale marocaine sans aucun cordon de sécurité.

"Je préfère ne pas parler de ce qu'il s'est passé hier. La Fédération l'a fait. Mais c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Les gens disaient que la CAN n'est pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait le Ballon d'or. Il faut bien finir cette organisation. Hier ce qu'il s'est passé est anormal ! Une équipe comme le Sénégal, on la laisse avec la foule, comme ça ! Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer. Cela ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères", a ajouté le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw.

A quelle heure débute le match Sénégal - Maroc ?

Le match Sénégal - Maroc se jouera ce dimanche à 20h. Il se déroulera au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat où une ambiance assez incroyable est attendue.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Sénégal - Maroc ?

Bein Sports et M6 diffuseront cette finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Le Soudanais Mahmoud Ismail a été désigné arbitre de ce choc au sommet.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Maroc ?

Bein Sports Connect, Canal++ et M6+ proposeront une diffusion streaming de ce Sénégal - Maroc.

Quelles compostions probables pour Sénégal - Maroc ?

Pape Thiaw et le Sénégal seront privés de leur capitaine pour cette finale de la CAN 2025. Après avoir reçu un carton jaune en demi-finale, Kalidou Koulibaly est suspendu. Le XI probable des Lions de la Teranga : Mendy - Diouf, Niakhaté, Sarr, Diatta - I. Gueye, P.Gueye, Camara - Mané, Jackson, Ndiaye.

Le XI probable du Sénégal : Bono - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss, Saibari - Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Maroc ?

Betclic : Sénégal 3,65 / Nul 2,90 / Maroc 2,22

Unibet : Sénégal 3,62 / Nul 3 / Maroc 2,21

Winamax : Sénégal 3,60 / Nul 2,90 / Maroc 2,20