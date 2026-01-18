Sénégal - Maroc : une grève des joueurs, un penalty tragique, des coups du sort… Résumé d'une finale comme jamais vue

À l'issue d'une finale qui restera marquée à jamais dans l'histoire du football, le Sénégal a battu le Maroc après une prolongation et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (1-0).

23:20 - Les mots forts du sélectionneur du Maroc "C'est décevant l'image qu'on a montré du football africain avec tout ce qu'il s'est passé. Depuis le début. de la compétition c'était malsain mais bon, félicitations au Sénégal", a déclaré Walid Regragui après ce Sénégal - Maroc.

23:10 - Les mots de l'homme du match Pape Gueye a été élu homme du match de ce Sénégal - Maroc et a célébré en toute humilité : "On avait à coeur de gagner ici. C'est un beau pays avec des supporters incroyables. On a tout donné, on n'a pas triché et aujourd'hui le Sénégal est champion d'Afrique et ont très contents."

23:00 - L'une des images de la finale de la CAN 2025 Cette finale de la CAN 2025 restera à jamais gravée dans l'histoire du football après une fin de rencontre complètement chaotique. Après un pénalty sifflé pour le Maroc, les Lions de la Teranga ont décidé d'entamer une grève pendant un peu plus de cinq minutes avant que Sadio Mané n'incite ses coéquipiers à revenir.

22:55 - LE SÉNÉGAL REMPORTE LA CAN 2025 ! C'EST FINI ! À l'issue d'une finale complètement folle, le Sénégal s'impose face au Maroc et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

22:54 - Le Sénégal s'installe (120+2') Les Lions de la Teranga gagnent de précieuses secondes dans le camp adverse. Le Maroc n'arrive pas à se donner de l'air et à partir en contre.

22:53 - Trois minutes de plus ! (120') Il reste encore trois minutes à jouer dans cette finale de la CAN 2025. Le Sénégal se rapproche d'un sacre qui restera à jamais gravé dans l'histoire.

22:50 - Quelle défense (119') Les Lions de la Teranga se battent comme des beaux diables pour s'accrocher à ce sacre. Les Marocains sont à bout de force et à court d'idée.

22:48 - La reprise de Gueye (117') Cette fois, c'est Idrissa Gana Gueye qui fait parler la foudre avec une reprise de volée qui fuit le cadre.

22:48 - Gueye encore (116') Pape Gueye déclenche une nouvelle frappe depuis l'extérieur de la surface. Bounou ne prend aucun risque et dévie en corner.

22:47 - Encore cinq minutes (115') Les Sénégalais tiennent encore ce court avantage qui leur permettrait d'être sacré champions d'Afrique. Le Maroc donne tout mais c'est dur en infériorité numérique.

22:45 - Le carton jaune pour Sarr (113') Le défenseur du Sénégal interrompt illicitement un contre et écope d'un carton jaune mérité. Il ne conteste pas.

22:43 - L'IMMANQUABLE !! (112') Ndiaye se présente face à Bounou. Le portier marocain fait une superbe parade avant que l'attaquant sénégalais ne manque le cadre alors que le but était vide. Et si c'était le tournant de cette prolongation.

22:42 - Dans les gants de Mendy (111') Akhomach se charge du coup-franc excentré pour le Maroc mais c'est directement dans les gants de Mendy.

22:42 - Le Sénégal subit (110') Alors qu'Igamane ne peut continuer pour cause de blessure, le Maroc se retrouve à dix mais domine, malgré tout, cette fin de prolongation.

22:40 - QUELLE OCCASION ! (108') LA BARRE SAUVE LE SÉNÉGAL SUR CE CORNER. El Aynaoui enchaine ensuite deux reprises qui sont contrées par la défense héroïque du Sénégal.

22:38 - Un changement pour le Sénégal (106') Pape Thiaw a fait rentrer un joueur frais pour les 15 dernières minutes de ce Sénégal - Maroc. Jakobs remplace Diouf.

22:37 - C'est parti pour 15 dernières minutes de folie ! L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période de cette prolongation dans ce Sénégal - Maroc. Les Lions de l'Atlas vont tout tenter pour arracher l'égalisation dans cette finale de la CAN 2025.

22:34 - La mi-temps à Rabat Il reste encore 15 minutes de jeu dans ce Sénégal - Maroc. La mi-temps de la prolongation est sifflée et les Lions de la Teranga se rapprochent du sacre.

22:33 - Une minute de plus (105') Le temps additionnel de cette première période de prolongation débute dans ce Sénégal - Maroc.

22:32 - En-Nesyri tout proche d'égaliser ! (104') Ezzalzouli fait encore une grosse différence dans son couloir gauche et trouve En-Nesyri au premier poteau qui voit sa tête flirter avec le poteau de Mendy.

22:31 - Diaz abattu sur le banc (103') Sorti il y a quelques minutes, Brahim Diaz est totalement abattu sur le banc marocain.

22:29 - Un nouveau coup (102') Igamane a laissé trainer sa jambe sur le dégagement de Mendy. Les deux hommes se sont fait mal.

22:28 - Mendy se plaint d'un coup (101') En-Nesyri est en retard et percute Edouard Mendy qui lève la main. L'ancien gardien de Chelsea se relève finalement assez vite dans ce Sénégal - Maroc.

22:27 - Akhomach ne passe pas (100') Le remplaçant de Diaz est déjà très actif. Il tente de passer Gueye sur ce petit crochet mais son coéquipier en club le reprend.