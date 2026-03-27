Un ancien joueur de Ligue 1 se paye une villa incroyable avec un accès privé sur un parc prestigieux

Le joueur a déboursé plus de 2 millions pour acheter cette villa.

Pour les joueurs professionnels et même les sportifs de haut niveau de façon générale, l'argent coule souvent à flot. Mais il faut investir et préparer l'après carrière, sinon les choses peuvent se compliquer très rapidement. Pour éviter les problèmes, certaines joueurs décident d'investir dans des entreprises ou dans l'immobilier jusqu'à se créer parfois un petit empire...

Passé par la Ligue 1 et l'OGC Nice, un attaquant a décidé d'investir pour le futur de sa famille en s'offrant une petite folie : l'acquisition d'une villa somptueuse. Son prix ? 15,8 millions de couronnes danoises, correspondant à environ 2,1 millions d'euros. Un chiffre fou pour une demeure tout simplement splendide.

Le joueur en question est l'attaquant international danois Kasper Dolberg. Après avoir passé quatre ans à Nice en marquant 24 buts, le joueur est parti en Espagne et en Belgique avant de retourner à l'Ajax Amsterdam, le club qui a vu son éclosion. Malgré son quotidien aux Pays-Bas, il a donc décidé avec son épouse d'investir chez lui.

La villa se situe à Aarhus, dans le quartier prisé de Højbjerg. Atout majeur du domaine : un accès privé assez incroyable vers le Mindeparken, l'un des parcs les plus appréciés de la ville.

Il s'agit d'un parc commémoratif et récréatif inauguré en 1925 abritant un monument dédié aux Danois morts lors de la Première Guerre mondiale. Il accueille chaque année des cérémonies. Entre ses pelouses, jardins, cerisiers en fleurs et ses vues sur la baie, c'est un lieu de mémoire et de détente pour tous. Le compte instagram Visit Aarhus partage régulièrement des photos du paysage, illustrant la beauté des lieux...

À seulement quelques minutes à pied du tout nouveau stade d'Aarhus, ce lieu propose des critères de tranquillité que recherchent souvent les joueurs pour installer leur famille.