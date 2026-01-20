DIRECT. Sporting - PSG : fausse joie pour les Parisiens, suivez le match

Pour la reprise de la Champions League, le PSG se rend à Lisbonne défier le Sporting avec l'ambition de s'imposer et se rapprocher de la qualification directe pour les huitièmes de finale.

En direct

21:49 - 45+3' - Frappe de Morita Sur un coup franc mal dégagé par les Parisiens, Morita parvient à armer une frappe mais c'est mal ajusté et ça passe au dessus du cadre

21:47 - 45+1' - Trois minutes du temps additionnel Il y aura trois minutes du temps additionnel dans cette première période entre le Sporting et le PSG

21:46 - 45' - Pacho autoritaire Catamo prend le dessus sur Nuno Mendes, mais Pacho couvre très bien le ballon et l'accompagne jusqu'à la sortie de but

21:43 - 40' - ENCORE UN BUT REFUSE POUR LE PSG Faute de Dembelé sur le portier Silva après un centre de Zaïre-Emery. L'arbitre annule encore une fois un but Parisien

21:39 - 38' - FABIAN RUIZ OUBLIE BARCOLA Le milieu espagnol arme un tir dans la surface devant plusieurs défenseurs adverses, c'est contré, Barcola du côté gauche était totalement démarqué. Mauvais choix pour Fabian Ruiz

21:35 - 34' - Matheus impeccable Magnifique tacle glissé du défenseur central de Sporting pour couper un centre à ras de terre de Vitinha dans la surface

21:31 - 31' - BUT ANNULE DE ZAÏRE-EMERY Zaïre-Emery complètement seul au coeur de la défense de la tête sur un centre de Fabian Ruiz. Mais le but est annulé pour une faute préalable de Mayulu au milieu de terrain

21:29 - 28' - Frappe de loin de Doué Devant le peu d'espaces dans la surface, Désiré Doué tente cette fois sa chance de loin, le ballon est dévié et passe largement au dessus des buts adverses

21:26 - 25' - Centre tir de Doué Démarqué du côté gauche, Désiré Doué centre fort dans la surface, mais encore une fois personne n'est à la réception du côté parisien. Rui Silva s'interpose

21:23 - 22' - Barcola déborde Barcola essaye de s'infiltrer dans la surface avec une percée sur le flanc gauche, sa passe en retrait dans l'axe ne trouve malheureusement aucun preneur

21:21 - 20' - 8 tirs en 20 minutes A l'image de cette ultime frappe tendue de Vitinha qui passe de peu à côté, le PSG enchaîne les tirs pour essayer de surprendre Silva. 8 tirs déjà en 20 minutes

21:20 - 19' - La domination continue C'est véritablement une attaque-défense dans le premier quart d'heure de la rencontre, avec un PSG qui campe dans le camp lisboète et qui multiplie les occassions

21:17 - 15' - Barcola tente sa chance C'est autour de Barcola de s'illustrer, bien servi sur flanc gauche, il fixe un défenseur avant de cadrer sa frappe, c'est encore une fois captée par Silva

21:15 - 14' - Première alerte pour le PSG Première tentative de la part de Sporting avec une frappe tendue de Catano qui passe largement au dessus du cadre

21:14 - 13' - Frappe angle fermée de Nuno Mendes Une belle volée de Nuno Mendes dans la surface, encore une tentative cadrée et Silva repousse comme il peut

21:10 - 9' - Frappe de Vitinha Encore une frappe parisienne, elle l'oeuvre de Vitinha mais Silva se couche idéalement pour capter le cuir

21:09 - 8' - Mayulu tente sa chance C'est autour de Senny Mayulu de tenter d'envelopper sa frappe dans la surface, ça passe encore encore une fois à côté du cadre de peu. Le Sporting est asphyxié

21:07 - 6' - Tir cadré de Fabian Ruiz Fabian Ruiz est en excellente position devant la surface, il arme sa frappe, c'est précis mais ça manque de puissance pour tromper le portier Silva

21:06 - 4' - Première tentative de Doué Le PSG se montre offensif dès le début de la rencontre à l'image de cette frappe de Désiré Doué dans la surface qui passe de peu à côté du cadre