Sporting - PSG : les confessions surprenantes de Luis Enrique, heure et chaîne tv

Pour la reprise de la Champions League, le PSG se rend à Lisbonne défier le Sporting avec l'ambition de s'imposer et se rapprocher de la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Après six semaines de pause européenne, la Ligue des champions reprend ses droits avec une affiche décisive entre le Sporting Portugal et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 7e journée du premier tour. Troisièmes du classement à 36 équipes, les Parisiens savent qu'une victoire à l'Estádio José Alvalade pourrait leur ouvrir les portes d'une qualification directe pour les huitièmes de finale, évitant ainsi les barrages. En face, le Sporting pointe à la 14e place avec encore toutes ses chances de qualification, mais reste sous pression après sa défaite à Munich. Les deux équipes affichent une belle dynamique offensive : 19 buts inscrits pour le PSG, meilleure attaque de la compétition, contre 12 pour les Lisboètes. En revanche, leurs fragilités défensives (8 buts encaissés chacun) laissent présager une rencontre ouverte et spectaculaire.

Pour un mois de février plus léger ?

À la veille de ce rendez-vous capital, Luis Enrique a tenu un discours à la fois ambitieux et paradoxal. S'il a souligné l'importance d'une victoire pour la dynamique parisienne, l'entraîneur du PSG a surpris par sa lucidité : " Important pour la confiance de l'équipe de gagner mardi et de prendre les trois points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux parce que s'il y a top 8, on ne jouera pas les barrages, et il manquera les matches de la Coupe de France ". Sans remettre en cause l'objectif sportif, le technicien espagnol a rappelé que la priorité restait de gagner et d'atteindre le top 8, tout en assumant cette réflexion à contre-courant. Une déclaration qui illustre son approche globale de la saison, mêlant ambition européenne, gestion du calendrier et montée en puissance progressive de son groupe.

Luis Enrique a aussi souligné les qualités de son adversaire lisboète. " C'est une équipe avec des joueurs de qualité qui aime avoir le ballon. Ce sera serré et compliqué, peut-être similaire au match de Bilbao. On savait qu'on avait un calendrier compliqué. Il manque les trois points demain pour assurer la qualification pour les huitièmes ", comme un message à ses joueurs de faire plus de prudence et d'humilité. De son côté, Nuno Mendes, formé au Sporting et de retour sur ses terres, a tenu un discours empreint de maturité : " Ce n'est pas important d'être favori. On peut être favori et perdre. Il faut aborder ce match avec professionnalisme et du respect pour l'adversaire. Il faut jouer avec de l'intensité et respecter l'adversaire. J'espère que ce sera un grand jour. Je serai content si je suis applaudi mais j'aurai le maillot du PSG. Le Sporting est toujours présent dans mon cœur, je respecte ce club."

Un Sporting diminué

Pour cette rencontre décisive, le PSG est toujours privé de Hakimi et Mbaye (encore justes après la fin de la CAN) ainsi que Joao Neves (blessé). Dans les buts, Chevalier est pressenti. La défense serait composée de Mendes, Marquinhos, Pacho et Zabarnyi sur le flanc droit. Au milieu, le trio Zaïre-Eemery, Vitinha et Fabian Ruiz devrait assurer l'équilibre et la maîtrise. Devant, la menace sera constante avec Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé – en pleine forme et décisif ces dernières semaines – et Désiré Doué. Un onze fort, taillé pour aller chercher les trois points et sécuriser la qualification.

Le Sporting, très solide à domicile cette saison, devra néanmoins composer avec de lourdes absences. Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Geovany Quenda et Fotis Ioannidis sont forfaits pour blessure, tandis que le capitaine danois Morten Hjulmand est suspendu. Rui Borges devrait s'appuyer sur un onze comprenant Silva dans les buts, une défense Araujo–Inacio–Reis–Fresneda, et un secteur offensif animé par Trincão et Catamo. Malgré ces absences, les Lions restent redoutables chez eux et tenteront de faire tomber le champion d'Europe en titre. Mais face à un PSG ambitieux et concentré, l'équation s'annonce complexe.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Sporting Lisbonne et le Paris Saint Germain qui sera dirigé par l'arbitre anglais Anthony Taylor aura lieu à 21h00 ce mardi au stade José Alvalade à Lisbonne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Sporting - PSG ?

Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur la chaîne Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Sporting - PSG via l'application MyCanal.

Les compos probables

L'équipe probable de Sporting Lisbonne : Silva - Araujo, Inacio, Reis, Fresneda - Morita, Simoes; Guilherme, Trincao, Catamo - Luis Suarez

L'équipe probable de PSG : Chevalier; Mendes, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi; Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Les différentes côtes

Le Paris Saint-Germain reste largement favori face à une équipe de Sporting qui peut être friable à domicile sur la scène européenne

Betclic : Sporting 4,55 / Nul 4,05 / PSG 1,72.

Winamax : Sporting 4,25 / Nul 4,10 / PSG 1,72

Unibet : Sporting 4,65 / Nul 4,15 / PSG 1,72

Parions Sports : Sporting 4,30 / Nul 4,15 / PSG 1,77