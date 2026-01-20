DIRECT. Real Madrid - Monaco : Mbappé enchaîne les buts face à l'ASM... suivez le match

C'est parti au Santiago-Bernabéu ! Le Real Madrid, ce mardi 20 janvier, mène face à Monaco grâce à un doublé de Mbappé (2-0). Cette partie s'inscrit dans le cadre de la 7e journée de la Ligue des Champions.

21:49 - Grâce à un Mbappé en feu, le Real Madrid mène face à l'AS Monaco ! (2-0) C'est la pause ! Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid assure face à l’AS Monaco (2-0). Grâce à ce succès, les Merengue, pour l’heure, confortent leur place parmi les huit premiers de la Ligue des Champions. Attendu face à son club formateur, Mbappé a été étincelant. La star du Real Madrid a conclu un magnifique mouvement à trois avec Mastantuono et Bellingham (1-0, 5e). Juste avant la demi-heure, il s’est montré adroit, au terme d’une transition rapide, pour reprendre un centre de Vinicius (2-0, 26e). À la peine dans cette première période, Monaco a aussi manqué de réussite à l’image de Teze. À 30 mètres, le milieu de terrain a placé le ballon sur la barre transversale de Courtois (30e).

21:49 - Le temps additionnel est connu (45e+1) Il y aura deux minutes en plus dans cette première période. Le Real Madrid reste en maîtrise.

21:47 - Bellingham ne s'est pas bien situé (45e) Le milieu anglais s'est projeté sur un centre, venu de la gauche, de Mastantuono. Néanmoins, il n'a pas été en mesure de cadrer sa tentative. Le ballon lui venait de l'arrière. Il n'était pas évident à reprendre.

21:44 - Bellingham reçoit un carton jaune (44e) Le milieu de terrain du Real Madrid a retenu, au niveau du bras, Akliouche. L'avertissement est logique.

21:43 - Courtois est toujours solide (42e) À l'entrée de la surface de réparation, Balogun, sans élan, a essayé de placer le ballon de l'intérieur du pied. La tentative n'était pas assez appuyée pour mettre en difficulté le portier du Real Madrid.

21:38 - Mastantuono est remuant (39e) Depuis son aile droite, l'Argentin n'hésite pas à rentrer sur son pied gauche. À l'angle de la surface de réparation, il a tenté une enroulée. Elle a terminé à un bon mètre du poteau gauche.

21:37 - Courtois s'interpose (36e) Au point de pénalty, au terme d'un cafouillage sur un corner, Akliouche a tenté un ciseau. Sur sa ligne, le gardien du Real Madrid a repoussé des deux mains, sur sa droite.

21:35 - Mbappé n'a pas célébré ses buts (35e) La star du Real Madrid a montré tout son respect envers l'AS Monaco. Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France affronte son club formateur.

21:34 - Zakaria est averti (34e) Le capitaine de l'AS Monaco a été pris de vitesse par Mastantuono. Le carton jaune est plus que logique.

21:33 - Camavinga était attentif (32e) Dans la surface de réparation, le Français du Real Madrid a devancé Akliouche. Le milieu offensif de l'AS Monaco voulait tenter sa chance, à quelques mètres du but.

21:32 - LA BARRE POUR MONACO ! (30e) À 30 mètres, Teze a pris sa chance, avec une frappe enroulée. Le ballon s'est écrasé sur la barre transversale. Courtois était largement battu !

21:27 - BUUUUUUT DU REAL MADRID ! (26e) En transition offensive, le Real Madrid fait mouche ! Au départ, Vinicius et Camavinga ont combiné. Le Français, d'une roulette, a retrouvé Arda Guler dans le rond central. En une touche, le Turc a lancé, dans la profondeur, Vinicius. Le Brésilien, altruiste, a servi, d'un superbe centre au sol, Mbappé. Au point de pénalty, la star du Real Madrid a devancé Köhn et a marqué à l'aide d'une frappe au sol.

21:25 - La partie tombe dans un faux rythme (24e) Les erreurs techniques sont nombreuses depuis plusieurs minutes. Les tribunes du Santiago-Bernabéu sont également calmes.

21:23 - Le but de Mbappé en vidéo ! (22e) Lors de sa première tentative, la star du Real Madrid a été diablement efficace ! Il est toujours présent dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions !