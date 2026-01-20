Real Madrid - Monaco : Mbappé provoque ses supporters... horaire, compos

Pour la 7e journée de la Ligue des Champions, ce mardi 20 janvier, le Real Madrid de Kylian Mbappé accueille Monaco au stade Santiago-Bernabéu.

La Ligue des Champions est de retour ! Le Real Madrid, roi de la plus grande compétition de clubs avec 15 trophées dans son armoire, retrouve son antre fétiche du Santiago-Bernabéu, ce mardi 20 janvier, pour la réception de l'AS Monaco. À deux journées de la fin de cette phase initiale, les Merengue (7es, 12 points) sont bien placés pour éviter le barrage. Ils leur manquent encore quelques points, tout comme... les Azuréens. Ces derniers (19es, 9 points) sont, quant à eux, à la lutte pour rester parmi les 24 équipes qualifiées.

Malgré la victoire en Liga face à Levante (2-0), samedi dernier, la bande à Carvajal connaît une sale période avec notamment la perte de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-2) et une élimination précoce, en coupe du Roi, contre Albacete (3-2), pensionnaire de deuxième division. Contesté depuis le début de la saison, Xabi Alonso n'a pas résisté au revers concédé dans le Classico. Présent face à la presse à l'aube de ce Real Madrid - Monaco, Kylian Mbappé s'attendait à un accueil hostile de la part de ses supporters : "Les sifflets… Je comprends, car nous ne faisons pas les choses correctement. Ce qui me dérange, c'est que s'ils huent, cela devrait viser toute l'équipe. Ce n'est pas la faute de Vinicius Jr. C'est la faute de toute l'équipe. C'est tout ce que j'ai à dire aux supporters. Qu'ils huent toute l'équipe ! Il ne faut pas s'en prendre à un seul joueur. Nous avons de mauvais résultats en tant qu'équipe, et nous avons le caractère nécessaire pour changer cela sur le terrain."

Cette affiche de la Ligue des Champions sera particulière pour le capitaine de l'équipe de France puisqu'il va retrouver, une nouvelle fois, son club formateur. "C'est super d'avoir eu ce plan de carrière, de le respecter et d'avoir réalisé énormément de rêves même si j'en envie encore de faire beaucoup de choses. Ça aurait été impossible sans l'AS Monaco. J'avais un talent évident, mais j'ai continué mon apprentissage, je n'aurais jamais fait cette carrière sans avoir débuté à l'AS Monaco. Je suis toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Ils ont été la première page de mon chemin au niveau professionnel et je n'oublierai jamais ce club."

Dans le cadre de cette 7e journée de la phase de ligue, la Ligue des Champions offre une affiche alléchante : Real Madrid - Monaco. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00, au stade Santiago-Bernabéu. M. Eskas (NOR) sera au sifflet.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real Madrid - Monaco. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport.

Pour suivre Real Madrid - Monaco en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Sport.

La composition probable des Merengue pour Real Madrid - Monaco : Courtois, Carvajal, Asencio, Alaba, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé.

La composition probable des Asémistes pour Real Madrid - Monaco : Köhn, Vanderson, Kehrer, Wout Faes, Caio Henrique, Zakaria, Teze, Golovin, Akliouche, Biereth, Balogun.