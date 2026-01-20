David et Victoria Beckham anéantis, les révélations fracassantes de leur fils Brooklyn

La famille Beckham se déchire après des révélations explosives de leur fils.

De l'eau dans le gaz dans la famille Beckham. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le fils ainé de la famille Beckham a vidé son sac en faisant des révélations fracassantes sur ses parents. Renonciation de la confection de la robe de mariée de son épouse, danse "inappropriée" lors de son mariage, sa mère a reçu de nombreux reproches, provoquant son "anéantissement" face à de tels propos selon la presse britannique.

"J'ai gardé le silence pendant des années et j'ai tout fait pour préserver la confidentialité de ces affaires. Malheureusement, mes parents et leurs équipes ont continué à s'adresser à la presse, ne me laissant d'autre choix que de prendre la parole et de rétablir la vérité sur certains mensonges qui ont été publiés", explique-t-il sur les réseaux. "Ma mère n'a cessé d'inviter des femmes de mon passé, dans le but évident de nous mettre mal à l'aise (...) Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. Je ne suis pas manipulé, je me défends pour la première fois de ma vie", ajoute-t-il. "L'idée que ma femme me contrôle est totalement fausse. C'est ma famille qui m'a contrôlé pendant la majeure partie de ma vie".

David Beckham n'a pas été épargné non plus. Le fils reproche également à son père un mauvais comportement envers son épouse Nicola Peltz. Trame principale des reproches. Brooklyn affirme qu'il s'était rendu à Londres avec son épouse pour fêter l'anniversaire de l'ancien footballeur, mais ce dernier aurait refusé toutes les tentatives, "sauf si c'était à sa grosse fête d'anniversaire avec une centaine d'invités et des caméras de partout. Quand il a enfin accepté de me voir, c'était à condition que Nicola ne soit pas là. C'était comme une gifle".

L'image de la famille écornée

"Victoria serait effondrée, sous le choc que son fils ait pu faire une chose pareille", indique une source pour le Mirror, qui ajoute : "Tout le monde est sous le choc. Victoria est complètement anéantie. Elle craint, tout comme David, que cela ne sonne le glas de l'image de Beckham, avec ces accusations de mensonge et de relations factices ; ils s'inquiètent de ce qu'il va encore révéler". Venant d'être anobli par le Roi, l'ancien capitaine de l'Angleterre s'inquiète de l'effondrement de cette image.