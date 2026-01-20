Des joueurs du Sénégal suspendus face à la France lors de la Coupe du monde ? Nouvelles révélations

La finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc aura des conséquences pour les Sénégalais.

Après le chaos de la finale de la Coupe d'Afrique des nations dimanche 18 janvier, il est désormais temps de parler des sanctions pour les Lions de la Terangua et elles s'annoncent très lourdes selon certaines sources. D'après le média espagnol AS, certains joueurs ayant rejoint les vestiaires lors du penalty sifflé pour le Maroc et après l'annulation d'un but quelques minutes plus tôt pour le Sénégal, pourraient subir une sanction. En effet, ceux qui possédaient déjà un carton jaune, pourraient en recevoir un second à titre rétroactif, synonyme de suspension pour le prochain match officiel, face à l'équipe de France. Et le pire dans tout cela, c'est que la tentative de Brahim Diaz est stoppée puis Pape Gueye transperce un Bounou jusque-là infranchissable lors de la prolongation propulsant son équipe et son peuple au sommet du football africain.

Cela pourrait être plus grave d'après le média espagnol car selon le règlement de la compétition que le quotidien a analysé, les protagonistes concernés pourraient tous être suspendus pendant 4 à 6 matches, rencontres de Coupe du Monde incluses. La Fédération Sénégalaise pourrait également écoper d'une amende de 50 000 à 100 000 euros.