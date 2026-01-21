DIRECT. Marseille - Liverpool : l'OM cède sur un coup de génie, suivez le match

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille reçoit Liverpool au Stade Vélodrome pour l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Dans un Vélodrome incandescent, les Marseillais ont été surpris par une inspiration de Szoboszlai. Suivez le match en direct.

En direct

22:12 - Greenwood sonne la révolte (0-1, 52e) Première occasion franche pour Mason Greenwood qui tente sa chance du pied droit. Sur sa ligne, Alisson dévie comme il peut en corner.

22:10 - Gouiri redescend (0-1, 49e) En manque de solution, Pierre-Emile Hojbjerg trouve Amine Gouiri qui redescend vite. La déviation de l'attaquant est manquée.

22:09 - Premier avertissement (0-1, 48e) Alors que le ballon était sorti, Benjamin Pavard pousse délibérément Milos Kerkez qui avait gardé le cuir dans les mains. L'international français écope d'un carton jaune et manquera le déplacement à Bruges la semaine prochaine.

22:07 - Pas de changement (0-1, 47e) À la pause, il n'y a pas eu de remplacement.

22:06 - C'est reparti ! (0-1, 46e) Alexis Mac Allister donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

22:05 - Benatia et De Zerbi en discussion Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia échangent longuement, sûrement sur le but de Liverpool.

22:04 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

22:00 - Le but de Liverpool en vidéo Revivez dans les conditions du direct l'ouverture du score de Dominik Szoboszlai :

21:50 - L'OM cède au pire moment, mi-temps ! (0-1) C'est la pause au Stade Vélodrome où Slavko Vincic renvoie les joueurs aux vestiaires ! Après une sublime inspiration de Szoboszlai, l'OM est mené 1-0 par Liverpool !

21:48 - Un coup de génie glace le Vélodrome ! (0-1, 45+1e) Quel but de Dominik Szoboszlai ! Le Hongrois frappe le ballon à ras-de-terre sur le coup franc. Le cuir passe en-dessous du mur battant Geronimo Rulli ! L'OM encaisse un but au pire moment !

21:47 - Deux minutes (0-0, 45e) Deux minutes de temps additionnel dans ce premier acte !

21:46 - Pas de penalty (0-0, 45e) Slavko Vincic est clair : il n'y a pas de penalty pour Liverpool après une potentielle main de Timothy Weah !

21:46 - Gravenberch séché ! (0-0, 44e) Coup franc dangereux pour l'OM après une faute évitable de Leonardo Balerdi sur Ryan Gravenberch aux abords de la surface phocéenne.

21:44 - Les Reds réclament une main ! (0-0, 43e) Nouvelle percée de Frimpong qui centre. Ekitike ne peut pas reprendre le ballon mais Timothy Weah semble toucher le cuir du bras droit.

21:43 - Szoboszlai trop court (0-0, 41e) Appel tranchant de Dominik Szoboszlai dans le dos de Benjamin Pavard. Le milieu hongrois tente le contrôle acrobatique mais il est finalement trop court pour toucher le cuir.

21:41 - Rulli peut souffler ! (0-0, 40e) Mo Salah proche d'un chef d'oeuvre ! Hojbjerg centre directement sur Traoré Junior et les Reds récupèrent le ballon. Lancé sur l'aile droite, Jérémie Frimpong centre à mi-hauteur pour Mo Salah qui dévie d'une aile de pigeon. Le ballon touche le dessus des filets derrière la barre transversale de Rulli.

21:40 - Van Dijk pris (0-0, 39e) À hauteur de la ligne médiane, Virgil Van Dijk monte haut sur Benjamin Pavard et commet une faute.

21:38 - Trop d'erreurs techniques (0-0, 37e) Nouvelle passe manquée par Leonardo Balerdi. Les Marseillais ne peuvent pas développer leurs attaques placées à causes des imprécisions dans les transmissions.

21:37 - Balerdi se reprend ! (0-0, 36e) Nouvelle imprécision de la défense marseillaise avec une mauvaise passe courte de Leonardo Balerdi. Mo Salah en profite mais le capitaine de l'OM se reprend avec un tacle salvateur.

21:36 - Nouvelle position illicite (0-0, 35e) Pour la deuxième fois de la première mi-temps, Hugo Ekitike est sifflé hors-jeu contre l'OM !

21:35 - Van Dijk en patron ! (0-0, 34e) Situation intéressante pour Timothy Weah avec un un-contre-un à négocier contre Virgil Van Dijk. Le Néerlandais ne laisse aucun espace et s'impose en déviant le ballon. Le corner qui suit ne donne rien.

21:34 - Kerkez imprécis (0-0, 33e) Les marseillais reculent et Virgil Van Dijk avance pour trouver Milos Kerkez. Le Hongrois s'applique pour centrer mais le cuir termine en six mètres.

21:32 - La colère gronde (0-0, 31e) Dans un duel aérien, Jérémie Frimpong est déséquilibré par Hamed Traoré Junior qui lui tourne le dos. Faute sifflée mais le Vélodrome n'est pas d'accord !

21:31 - Perte de balle évitable (0-0, 30e) À la demi-heure de jeu, les Marseillais se font peur en défense après une talonnade interceptée !