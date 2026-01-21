DIRECT. Marseille - Liverpool : l'OM cède sur un coup de génie, suivez le match
Ce mercredi, l'Olympique de Marseille reçoit Liverpool au Stade Vélodrome pour l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Dans un Vélodrome incandescent, les Marseillais ont été surpris par une inspiration de Szoboszlai. Suivez le match en direct.
22:12 - Greenwood sonne la révolte (0-1, 52e)
Première occasion franche pour Mason Greenwood qui tente sa chance du pied droit. Sur sa ligne, Alisson dévie comme il peut en corner.
22:10 - Gouiri redescend (0-1, 49e)
En manque de solution, Pierre-Emile Hojbjerg trouve Amine Gouiri qui redescend vite. La déviation de l'attaquant est manquée.
22:09 - Premier avertissement (0-1, 48e)
Alors que le ballon était sorti, Benjamin Pavard pousse délibérément Milos Kerkez qui avait gardé le cuir dans les mains. L'international français écope d'un carton jaune et manquera le déplacement à Bruges la semaine prochaine.
22:06 - C'est reparti ! (0-1, 46e)
Alexis Mac Allister donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.
22:05 - Benatia et De Zerbi en discussion
Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia échangent longuement, sûrement sur le but de Liverpool.
22:00 - Le but de Liverpool en vidéo
Revivez dans les conditions du direct l'ouverture du score de Dominik Szoboszlai :
Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l'OM ????— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2026
Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal...#OMLIV | #UCL pic.twitter.com/lMu3tKIEX7
21:50 - L'OM cède au pire moment, mi-temps ! (0-1)
C'est la pause au Stade Vélodrome où Slavko Vincic renvoie les joueurs aux vestiaires ! Après une sublime inspiration de Szoboszlai, l'OM est mené 1-0 par Liverpool !
21:48 - Un coup de génie glace le Vélodrome ! (0-1, 45+1e)
Quel but de Dominik Szoboszlai ! Le Hongrois frappe le ballon à ras-de-terre sur le coup franc. Le cuir passe en-dessous du mur battant Geronimo Rulli ! L'OM encaisse un but au pire moment !
21:46 - Pas de penalty (0-0, 45e)
Slavko Vincic est clair : il n'y a pas de penalty pour Liverpool après une potentielle main de Timothy Weah !
21:46 - Gravenberch séché ! (0-0, 44e)
Coup franc dangereux pour l'OM après une faute évitable de Leonardo Balerdi sur Ryan Gravenberch aux abords de la surface phocéenne.
21:44 - Les Reds réclament une main ! (0-0, 43e)
Nouvelle percée de Frimpong qui centre. Ekitike ne peut pas reprendre le ballon mais Timothy Weah semble toucher le cuir du bras droit.
21:43 - Szoboszlai trop court (0-0, 41e)
Appel tranchant de Dominik Szoboszlai dans le dos de Benjamin Pavard. Le milieu hongrois tente le contrôle acrobatique mais il est finalement trop court pour toucher le cuir.
21:41 - Rulli peut souffler ! (0-0, 40e)
Mo Salah proche d'un chef d'oeuvre ! Hojbjerg centre directement sur Traoré Junior et les Reds récupèrent le ballon. Lancé sur l'aile droite, Jérémie Frimpong centre à mi-hauteur pour Mo Salah qui dévie d'une aile de pigeon. Le ballon touche le dessus des filets derrière la barre transversale de Rulli.
21:40 - Van Dijk pris (0-0, 39e)
À hauteur de la ligne médiane, Virgil Van Dijk monte haut sur Benjamin Pavard et commet une faute.
21:38 - Trop d'erreurs techniques (0-0, 37e)
Nouvelle passe manquée par Leonardo Balerdi. Les Marseillais ne peuvent pas développer leurs attaques placées à causes des imprécisions dans les transmissions.
21:37 - Balerdi se reprend ! (0-0, 36e)
Nouvelle imprécision de la défense marseillaise avec une mauvaise passe courte de Leonardo Balerdi. Mo Salah en profite mais le capitaine de l'OM se reprend avec un tacle salvateur.
21:36 - Nouvelle position illicite (0-0, 35e)
Pour la deuxième fois de la première mi-temps, Hugo Ekitike est sifflé hors-jeu contre l'OM !
21:35 - Van Dijk en patron ! (0-0, 34e)
Situation intéressante pour Timothy Weah avec un un-contre-un à négocier contre Virgil Van Dijk. Le Néerlandais ne laisse aucun espace et s'impose en déviant le ballon. Le corner qui suit ne donne rien.
21:34 - Kerkez imprécis (0-0, 33e)
Les marseillais reculent et Virgil Van Dijk avance pour trouver Milos Kerkez. Le Hongrois s'applique pour centrer mais le cuir termine en six mètres.
21:32 - La colère gronde (0-0, 31e)
Dans un duel aérien, Jérémie Frimpong est déséquilibré par Hamed Traoré Junior qui lui tourne le dos. Faute sifflée mais le Vélodrome n'est pas d'accord !
21:31 - Perte de balle évitable (0-0, 30e)
À la demi-heure de jeu, les Marseillais se font peur en défense après une talonnade interceptée !
21:29 - Gouiri bute sur Alisson ! (0-0, 27e)
Seul au second poteau après un dégagement, Amine Gouiri envoie un missile croisé mais Alisson se détend bien pour repousser sur sa droite.
Le match Marseille - Liverpool, comptant pour l'avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, a été fixé le mercredi 21 janvier 2026 à 21h, au Stade Vélodrome de Marseille. Vous pouvez suivre ce match en exclusivité sur la chaîne Canal+. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner cette rencontre aussi via l'application MyCanal.