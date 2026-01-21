Marseille - Liverpool : "On a les qualités pour les regarder dans les yeux"... De Zerbi lance le choc face aux Reds, heure et chaîne TV

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille reçoit Liverpool au Stade Vélodrome dans le cadre de l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Face aux Reds qui sont moins tranchants cette saison, Roberto De Zerbi compte bien créer l'exploit.

Une affiche de gala au Vélodrome ! Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille accueille Liverpool lors de l'avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. 16e du classement, les Marseillais peut décrocher sa qualification pour la phase à élimination directe en cas de victoire. Un scénario qui n'a pas échapper à Roberto De Zerbi : "Il peut changer notre saison car on peut se qualifier. Un seul résultat ne peut changer une saison. La défaite au Koweït nous brûle encore, elle fait mal mais on sait que l'on peut lutter contre tout le monde. J'ai une équipe forte". En conférence de presse, l'entraîneur marseillais s'est confié sur la manière dont il aborde ces chocs face à de grandes équipes européennes : "La préparation footballistique est plus difficile. La préparation mentale est plus simple. On doit progresser. On doit penser que tous les matchs doivent être préparés de la même manière car on peut gagner contre tout le monde et on peut perdre contre tout le monde".

Par ailleurs, Roberto De Zerbi travaille la confiance en soi avec ses hommes. Un point important selon l'Italien : "Je travaille avec mes joueurs en leur expliquant une chose simple. Si on veut passer cette étape, passer en C1, gagner des trophées, il ne faut pas penser au match. On a les qualités pour les mettre en difficultés. Il faut trouver l'équilibre entre l'estime de soi et l'humilité. Si on pense que l'on est trop fort ou qu'il en faut trop peu pour s'imposer, on fait des prestations comme contre Nantes". Une manière d'aborder ses matchs qui le pousse à être confiant : "Je n'ai jamais préparé un match pour viser le nul. On le prépare et on va jouer pour gagner. Si on ne court pas tous ensemble, on ne gagnera pas. C'est essentiel surtout pour les attaquants. J'ai toujours des attaquants sur le banc. Si on a une baisse d'énergie à la 60e minute, je peux faire des changements. Il faut jouer avec courage. On a les qualités pour les regarder dans les yeux, comme contre le PSG. Dans la compétition, on peut perdre mais on peut aussi gagner".

Aguerd trop juste, deux joueurs attendus

Fraîchement revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, Nayef Aguerd est préservé pour cette rencontre. Roberto De Zerbi pourra néanmoins compter sur ses pistons Emerson et Timothy Weah, tout comme son milieu Pierre-Emile Hojbjerg, trois joueurs encensés en conférence de presse : "Ce sont deux joueurs extraordinaires et différents. Weah nous permet d'attaquer et de défendre avec un joueur en plus. Emerson est un joueur de très haut niveau. C'est un coup formidable du mercato, vu son coût. Ils font de très bonnes choses et ce sont de belles personnes. Pierre-Emile nous apporte sur tous les plans. C'est un joueur de qualité, il nous la quantité également. Il va prendre le ballon quand la balle brûle les pieds. Il a une forte personnalité. Ce genre de joueurs est indispensable pour aller de l'avant. Depuis mon arrivée, avec Medhi, on a changé beaucoup de choses. L'âme de l'équipe est jeune. Il nous manque la fraternité, le fait de ce comprendre en un coup d'œil. On a eu des joueurs à la dernière minute du mercato. Pour gagner des matchs, il faut élever la barre à tous les points de vue".

Alors qu'Ethan Nwaneri pourrait être prêté dans les prochains jours à l'OM et que le milieu algérien d'Angers, Himad Abdelli pourrait rejoindre les rangs phocéens, Roberto De Zerbi s'est penché sur le mercato marseillais face aux médias : "Matt O'Riley est un bon joueur mais à ce poste on a beaucoup de bons joueurs. On l'aime bien mais peut-être qu'il rentrera dans le onze. Pour le marché des transferts, il faut demander au président. Je suis concentré sur Marseille. Dans ma tête, il n'y a rien d'autre que le match de demain. Je me sens bien ici".

"De Zerbi est un des meilleurs coaches au monde"

Cette saison, Liverpool connait des difficultés. Le club anglais a enregistré de nombreuses recrues sur le plan offensif (Ekitike, Wirtz, Isak) tandis que son attaquant phare Mohamed Salah est parfois laissé de côté. L'entraîneur s'est confié sur le retour de la CAN de l'Égyptien : "C'est important que Mo' Salah soit de retour. Ça nous aide beaucoup de l'avoir dans l'équipe. Je suis content ! Nos relations sont normales, il y a eu une exception contre l'Inter. Il a marqué des buts à la CAN, il n'a pas gagné le tournoi, mais il est de retour avec nous. On a parlé aujourd'hui, je suis très content de l'avoir avec nous et qu'il puisse jouer à son meilleur niveau".

S'il a déjà connu le Vélodrome lorsqu'il entraînait le Feyenoord Rotterdam lors de la saison 2021-2022, Arne Slot se souvient de l'ambiance phocéenne : "J'ai de bons souvenirs ici. On était allé jusqu'en finale de Conférence ligue. L'atmosphère était incroyable dans ce stade historique. Je suis allé voir la pelouse, c'est top. C'est toujours un plaisir de jouer ici, les fans sont passionnés, le stade sera plein, à la différence de la fois où on était venu avec la fermeture d'une tribune. Mais je ne suis là pour passer un bon moment. L'OM est une très bonne équipe avec un très bon coach, j'attends ce match avec impatience". L'entraîneur des Reds en a profité pour louer les qualités de Roberto De Zerbi : "Je le vois comme un des meilleurs coaches au monde. On ne doit pas toujours être jugé sur le nombre de trophées, mais davantage sur la façon dont on fait jouer les équipes, le style et le développement des joueurs. Un retour en Angleterre ? En tout cas, il serait placé très haut dans ma liste. J'ai toujours aimé regarder ses équipes jouer".

À quelle heure débute Marseille - Liverpool ?

Le coup d'envoi du match de la septième journée de la Ligue des Champions opposant l'Olympique de Marseille à Liverpool est prévu mercredi 21 janvier à 21h00 au Stade Vélodrome de Marseille (France). Le Slovène Slavko Vincic sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Liverpool ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+ diffusera le choc entre les Phocéens et les Reds.

Comment suivre Marseille - Liverpool en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la septième journée de la Ligue des Champions entre l'OM et Liverpool sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Liverpool ?

Marseille : Rulli (G) - Murillo, Balerdi, Medina - Weah, Hojbjerg, Kondogbia - Emerson - Greenwood, Paixao - Aubameyang.

Liverpool : Alisson (G) - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, McAllister - Wirtz, Gakpo, Szoboszlai - Ekitike.

