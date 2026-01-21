DIRECT. Slavia Prague - Barcelone : le Barça galère, suivez le match

Le FC Barcelone ne parvient pas à prendre le dessus sur le Slavia Prague, ce mercredi en Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:13 - Le VAR confirme le hors-jeu Les arbitres du VAR ont confirmé la décision prise sur le terrain, et le but est bien refusé pour une position de hors-jeu de Robert Lewandowski sur l'action.

22:11 - But refusé pour Barcelone Barcelone se voit refuser un but dans ce début de seconde période ! Sur une frappe de Fermin Lopes à l'entrée de la surface, Lewandowski reprend un ballon repoussé par Stanek, qui repousse à nouveau avant que De Jong ne marque facilement face au gardien tchèque resté à terre.

22:08 - Slavia Prague: Doudera et Vlcek sont entrés Il y a eu deux changements à la pause du côté du Slavia Prague. Doudera et Vlcek sont entrés, respectivement à la place de Holes et Moses.

22:06 - C'est reparti entre le Slavia Prague et Barcelone ! M. Kavanagh siffle le début de la seconde période entre le Slavia Prague et le FC Barcelone ! Ce sont les joueurs tchèques qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:02 - Barcelone secoué par le Slavia Le FC Barcelone n'est pas en train de se balader à Prague. Dans un froid polaire, les Catalans ont été secoués lors de la première période par l'équipe tchèque qui joue crânement sa chance. C'est le Slavia qui a d'abord pris l'avantage en début de match sur corner, grâce à Kusej (1-0, 10e). Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le Barça sortir du pressing tchèque et ne plus subir le jeu. En l'absence de Yamal, Fermin Lopez s'est chargé de relancer le club catalan en signant un doublé en huit minutes (34e et 42e). Mais le club catalan est retombé dans ses travers en encaissant un nouveau but sur corner dans la foulée, signé Lewandowski contre son camp (2-2, 44e). Tout reste donc à faire entre ces deux équipes qui ont tant besoin de gagner !

21:55 - Fermin, cinq buts en C1 cette saison Pétrifié par le Slavia Prague dans un froid polaire, le FC Barcelone peut remercier Fermin Lopez, auteur d'un doublé lors de la première période en seulement huit minutes dans cette rencontres. Le milieu offensif catalan en est désormais à dix buts cette saison toutes compétitions confondues, dont cinq en Ligue des champions.

21:49 - C'est la mi-temps ! Le Slavia Prague et Barcelone dos à dos (2-2) M. Kavanagh renvoie les 22 joueurs aux vestiaires ! Le Slavia Prague et le FC Barcelone sont à égalité après une première période animée (2-2). Fermin Lopez a marqué les deux buts catalans (34e et 42e) ; Kusej (10e) et Lewandowski (44e, csc) sont les deux buteurs pour le Slavia.

21:47 - Deux minutes de temps additionnel M. Kavanagh a accordé deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Slavia Prague et le FC Barcelone.

21:45 - BUT ! Le Slavia Prague égalise contre Barcelone (2-2) Barcelone n'aura pas mené longtemps ! Sur un nouveau corner tiré au premier poteau en faveur du Slavia Prague, Robert Lewandowski dévie le ballon involontairement dans ses propres filets. Ca fait 2-2 entre les deux clubs après 44 minutes de jeu !

21:43 - BUT ! Fermin signe un doublé (1-2) Barcelone prend l'avantage à Prague face au Slavia ! Seul à une vingtaine de mètres dans l'axe du but, Fermin Lopez enroule bien une frappe puissante sur laquelle Stanek ne peut rien faire. 2-1 pour le Barça et doublé pour Fermin ce soir à l'Eden Arena !

21:39 - Le Slavia Prague a baissé physiquement Les joueurs du Slavia Prague commencent peut-être à ressentir de la fatigue sur le plan physique après 30 premières minutes intenses. Leur pressing est moins efficace et le ballon circule beaucoup plus dans les pieds des joueurs du Barça.

21:36 - BUT ! Fermin égalise pour Barcelone (1-1) Barcelone revient dans le match contre le Slavia Prague ! Plein axe, les joueurs du Barça combinent à l'entrée de la surface, avec Raphinha qui talonne pour De Jong, qui lui trouve ensuite Fermin. Dans un angle fermé, le milieu offensif catalan frappe en force et trompe Stanek ! 1-1 entre les deux équipes après 34 minutes de jeu.

21:33 - Lewandowski manque son centre Sur un contre, Lewandowski est bien trouvé sur la gauche après être parti à la limite du hors-jeu. Le Polonais attend ses coéquipiers et choisit de centrer mais ça manque totalement de puissance.

21:30 - Garcia tente sa chance Eric Garcia progresse plein axe et n'est pas attaqué par les milieux de terrain adverses. À 25 mètres, il déclenche une lourde frappe mais Stanek détourne d'une main ferme.

21:28 - Baldé réclame un coup franc Sur son côté gauche, Alejandro Baldé tente de déborder Provod mais pousse un peu loin son ballon et s'écroule pour réclamer ensuite un coup franc en voyant qu'il a perdu le ballon. M. Kavanagh ne se laisse pas avoir et ne siffle rien.

21:25 - Le Barça gêné par le froid ? Le FC Barcelone est-il gêné par le froid qui règne à Prague au coeur de ce mois de janvier ? La température avoisine les -5 degrés Celsius, et on peut voir les deux bancs chaudement emmitouflés dans des couvertures. Les Catalans ne sont pas vraiment habitués à cela, contrairement aux Tchèques.

21:22 - Le Slavia Prague n'a pas joué depuis mi-décembre Le Slavia Prague reste sur un mois et demi sans jouer, à cause de la trêve hivernale du championnat tchèque. Le club de la capitale n'a pas disputé aucun match officiel depuis mi-décembre, mais plusieurs rencontres amicales au mois de janvier. Pour l'instant, cette absence supposée de rythme ne se voit pas.

21:20 - Barcelone n'arrive pas à réagir Le FC Barcelone n'arrive pas du tout à réagir après ce but du Slavia Prague en début de rencontre. Les Catalans sont gênés par le pressing haut et intense des Tchèques.

21:17 - Nouveau corner pour le Slavia Prague Le Slavia Prague se procure un nouveau corner sur la droite du terrain. Holes détourne au premier poteau de la tête mais avec moins de réussite que tout à l'heure. Barcelone peut se dégager cette fois.

21:14 - Raphinha de la tête Le Barça tente de réagir timidement. Sur un centre de Koundé, Raphinha peut reprendre de la tête mais c'est bien trop mou pour inquiéter le gardien du Slavia Prague, Stanek.

21:11 - BUT ! Le Slavia Prague prend l'avantage contre Barcelone (1-0) Le Slavia Prague marque le premier but de la rencontre contre le FC Barcelone ! Les Tchèques se procurent un premier corner dans cette rencontre, sur la droite. Sadilek le tire rentrant et Holes dévie de la tête au premier poteau. Au deuxième, Kusej a bien suivi et trompe Joan Garcia ! 1-0 pour le Slavia Prague face à Barcelone.

21:08 - Fermin tire au-dessus ! La première occasion du match est pour Barcelone ! Raphinha trouve parfaitement Fermin qui a plongé dans la surface. Il réussit son contrôle, repique vers l'axe et enchaîne du gauche mais c'est largement au-dessus.

21:06 - Chory frappe au-dessus Après un dégagement raté de Gerard Martin, l'attaquant du Slavia Prague Chory hérite du ballon à l'entrée de la surface et enchaîne d'une frappe en demi-volée... C'est largement au-dessus.

21:04 - Barcelone dominateur Les joueurs du FC Barcelone s'emparent du ballon dès les premières minutes de cette rencontre et patientent pour trouver l'ouverture. C'est Robert Lewandowski qui est finalement lancé en profondeur mais le Polonais tire complètement à côté.