Slavia Prague - Barcelone : coup dur pour Lamine Yamal

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Slavia Prague ce mercredi lors de la 7e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (21 heures) et devra faire sans Lamine Yamal, suspendu.

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Slavia Prague ce mercredi soir (à partir de 21 heures) lors de la septième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Un match que le Barça ne peut pas se permettre de ne pas gagner s'il veut terminer dans le top 8 et ainsi s'éviter les play-offs au mois de février. De son côté, le Slavia doit impérativement l'emporter sous peine d'être éliminé.

Après sa défaite subie sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir en Liga (2-1), un deuxième revers ferait tache pour les hommes de Hansi Flick. Absent à Saint-Sébastien pour cause de blessure, Raphinha revient et c'est une bonne nouvelle pour le Barça, qui a perdu quatre rencontres cette saison sans le Brésilien (et une seule en sa présence). Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Lamine Yamal n'est pas du déplacement, suspendu pour ce match.

Température négative au coup d'envoi

L'autre mauvaise nouvelle pour les Catalans concerne la température à Prague en ce mois de janvier. Le thermomètre devrait afficher les -5 degrés Celsius au coup d'envoi. "Ça a aussi son bon côté, il faudra courir pour s'échauffer", a plaisanté lors de la conférence de presse d'avant-match l'Allemand Hansi Flick, plus habitué à ces températures que ses joueurs. Pour terminer dans le top 8 la semaine prochaine, le Barça doit l'emporter malgré ces conditions, et si possible en marquant le plus possible.

Le club catalan pointe ce mercredi matin à la 15e place de la Ligue des champions, avec 10 points et seulement +3 de différence de buts (3 victoires, 2 défaites et un match nul en six rencontres). Soit trois points de moins que l'actuel huitième du classement, l'Atalanta. La victoire est donc impérative à Prague, avant de recevoir Copenhague la semaine prochaine. Le Slavia, qui n'a pas joué en championnat depuis la mi-décembre, doit aussi l'emporter sous peine d'être éliminé.

Les compos de Slavia Prague - Barcelone : Fermin et De Jong incertains

L'entraîneur du Slavia Prague peut compter sur un effectif quasiment au complet pour ce match de prestige face au FC Barcelone, puisque seuls Buzek et Horsky sont absents, en plus de blessés de longue durée que sont Javorcek et Sevcik.

Le onze de départ probable du Slavia Prague : Stanek - Holes, Zima, Chaloupek, Böril - Sadilek, Moses - Kusej, L. Provod, Doudera - Chory.

Pour ce déplacement à Prague, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick doit se passer des services de Lamine Yamal, suspendu, mais il enregistre le retour de Raphinha, absent lors de la défaite subie face à la Real Sociedad dimanche soir (2-1). Fermin Lopez et Frenkie De Jong sont incertains et pourraient être remplacés par Roony Bardghji ou Marcus Rashford.

Le onze de départ probable de Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Baldé - De Jong, Pedri - Raphinha, Olmo, Fermin - Lewandowski.

Heure, chaîne, comment voir Slavia Prague - Barcelone en direct

Ce match entre le Slavia Prague et le FC Barcelone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Slavia et le Barça, à partir de 21 heures ce mercredi 21 janvier, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Slavia Prague - Barcelone ?

Pour cette rencontre de la 7e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le FC Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match à Prague. La cote pour une victoire des Catalans oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire du Slavia à domicile se situe entre 6 et 8. La cote pour un match nul est d'environ 6.