Boycott de la Coupe du monde 2026 : la France se positionne, la menace grandit

Dans un contexte international bouillant, la Coupe du monde de football risque d'être perturbé dans les prochaines semaines.

Les envies de grandeur du président Donald Trump menacent-t-elles le bon déroulement de la Coupe du monde 2026 ? Difficile de donner une vraie réponse à ce stade car pour le moment, la tentative d'annexion du président américain sur le Groenland n'est qu'au stade des paroles... Mais s'il joint sa parole aux actes, la situation internationale sera, sans aucun doute, bouleversée. Les nombreuses menaces de taxe douanière et les intimidations envers les pays européens qui n'acceptent pas cette situation, notamment la France, provoquent la colère des dirigeants qui commencent à évoquer l'éventualité d'un boycott de la prochaine Coupe du monde...

La France prend position

Pour la première fois, la France s'est positionnée sur un éventuel boycott de la Coupe du monde qui se dispute à partir du 11 juin avec le match d'ouverture Mexique - Afrique du Sud. "Il n'y a pas de volonté de boycott du côté du ministère des Sports français concernant le Mondial 2026 coorganisé par les Etats-Unis, a affirmé la ministre des Sports, Marina Ferrari, mardi 20 janvier, lors de ses voeux. "Maintenant, je ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer, mais j'ai entendu aussi des voix qui s'élevaient qui viennent de certains blocs politiques. Je tiens à ce qu'on dissocie le sport [et la politique]. La Coupe du monde de foot, c'est un moment extrêmement important pour tous les amoureux du sport."

Le député LFI Eric Coquerel a de son côté appelé la FIFA à ne jouer la Coupe du monde cet été qu'au Mexique et au Canada lors d'une prise de parole sur X : " Sérieux, on imagine aller jouer la Coupe du monde de foot dans un pays qui agresse ses "voisins", menace d'envahir le Groenland, détruit le droit international, veut torpiller l'ONU, instaure une milice fachiste et raciste dans son pays, y attaque les oppositions, interdit d'accès à l'épreuve les supporteurs d'une quinzaine de pays, prévoit de bannir des stades tout signe LGBT, etc. ?

Le gouvernement allemand laisse le choix à la Fédération

En Allemagne, la secrétaire d'Etat aux sports, Christiane Schenderlein, a fait savoir à l'AFP que la Fédération allemande de football (DFB) et la Fédération internationale (FIFA) décideraient en toute "autonomie" d'un éventuel boycott ou non du Mondial, et que "le gouvernement fédéral acceptera cette appréciation".

L'idée prend de l'ampleur au Royaume Uni

Selon The Guardian, deux députés britanniques ont également appelé à un boycott de la Coupe du monde 2026 en réaction aux déclarations de Donald Trump sur une possible annexion du Groenland. Simon Hoare et le libéral-démocrate Luke Taylor estiment que l'Angleterre, l'Écosse et, en cas de qualification, le pays de Galles devraient envisager de se retirer. "Nos équipes de football doivent-elles jouer dans des stades américains pour la Coupe du monde ? Ce sont des choses qui embarrasseraient le président chez lui. Nous devons maintenant répondre par le feu" a expliqué Simon Hoare.