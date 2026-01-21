Lucas Hernandez : "Ils exploitent les immigrés et leurs familles", le joueur et sa femme accusés de traite d'êtres humains

Le champion du monde fait face à de grosses accusations.

Le joueur du PSG et champion du monde 2018, Lucas Hernandez, est la cible de plusieurs accusations selon les informations de Paris Match ce mercredi 21 janvier. Avec son épouse, ils seraient accusés de traite d'êtres humains et travail dissimulé après avoir exploité une famille colombienne pendant plusieurs mois.

En juin 2024. Victoria Triay, compagne du défenseur français, aurait recruté une jeune femme qui était son infirmière en Colombie. Rapidement, des promesses seraient faites avec un emploi en France, un salaire stable et, surtout, une régularisation administrative sous six mois. La décision de la femme est rapide, elle accepte et fait venir ses parents et ses deux frères. Mais très vite, la situation se détériore. Sans contrat, sans visa et payée en liquide avec des horaires inhumains, la femme vit un vrai calvaire.

Des détails glaçants

Les détails fournis par l'avocate des plaignants dans le magazine, Me Lola Dubois, sont éloquents. Des semaines de travail entre 72 et 84 heures, sans aucun jour de repos, employée 24h/24 comme nourrice et cuisinière, les hommes de la famille qui servent d'agents de sécurité et contraints de porter des armes (Taser, pistolet d'alarme) pour protéger la propriété allant jusqu'à repousser des cambrioleurs à leurs risques et périls... Les détails sont nomnbreux.

"Ils exploitent les immigrés et leurs familles, promettent une régularisation qui n'arrive jamais et nous traitent comme des esclaves", explique celle qui accuse Lucas Hernandez et son épouse. Le couple aurait même fourni de fausses cartes d'identité espagnoles à leurs employés, affirme là aussi le magazine. "Lucas Hernandez n'a contribué qu'à maintenir cette famille dans une situation économique et sociale déplorable, avec parfois une attitude qui se rapproche de l'esclavagisme moderne" explique de son côté l'avocate.

Après une séparation en octobre 2025, des contrats de travail auraient été rédigés, mentionnant des mi-temps bien loin de la réalité expliquée par l'accusatrice. Face à ces révélations de "traite d'êtres humains", l'entourage du joueur dément fermement et affirme "tomber des nues".