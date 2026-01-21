Un homme met le feu à la statue de Cristiano Ronaldo, "dernier avertissement de Dieu"

La statue de la légende portugaise a été vandalisée au Portugal mardi 20 janvier.

Un acte de vandalisme a créé l'émoi au Portugal. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux mardi 20 janvier, un jeune homme met le feu à la statue de Cristiano Ronaldo dans sa ville natale de Madère. Pendant une minute, on y voit l'homme en train d'asperger de liquide inflammable la statue inaugurée en 2014 avant d'y mettre le feu (les flammes se sont éteintes rapidement). Pour célébrer son acte, l'homme s'est mis à danser sur une musique lancée par une enceinte positionnée devant la statue tout en réalisant plusieurs doigts d'honneur.

Si les raisons de cet acte sont pour le moment inconnus, ce dernier a posté un message sous la vidéo, "Ceci est le dernier avertissement de Dieu". Bien connu par les services de police, l'auteur a depuis été identifié, "nous le connaissons pour des faits similaires antérieurs ", indique la police, dans des propos rapportés par The Sun.

"Je trouve cet acte en lui-même déshonorant, mais ce que je trouve plus honteux encore, c'est l'envie qui l'entoure et la rage que certains imbéciles frustrés et mal-aimés affichent en public d'une manière honteuse, ce qui me laisse, en tant que Portugaise, honteuse et triste" a lancé la soeur de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux.

En 2016, des fans de Lionel Messi l'avaient vandalisé en inscrivant le nom de l'Argentin et des numéros 10 de partout. Sa soeur avait également pris la parole, évoquant "la jalousie" des fans.