Il était l'un des entraîneurs les plus en vue et travaille désormais dans deux McDonald's

L'ex coach est désormais manager dans la chaine américaine en Allemagne.

Ancien visage familier de la Bundesliga, cet ex entraîneur vit désormais une carrière professionnelle bien éloignée des stades et des projecteurs. À 46 ans, l'entraîneur germano-iranien, Alexander Nouri, qui a dirigé des clubs comme le Werder Brême ou le Hertha Berlin en première division allemande, a décidé de tourner une page radicale de sa carrière en devenant manager de deux restaurants McDonald's en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Pour y parvenir, Nouri a fait les choses dans l'ordre en suivant une formation complète qui l'a vu apprendre les rouages de la restauration rapide, de la cuisine à la gestion des équipes. "Je ne viens pas ici en disant que je sais comment tout fonctionne ", a confié Nouri dans une interview au Süddeutsche Zeitung, soulignant son désir d'apprendre et de se réinventer loin des terrains de football.

Sur les bancs de la Bundesliga, il avait fait ses preuves en 2016-2017 en menant le club allemand du Werder Brême à une série de onze matches sans défaite permettant au club de se sauver en Bundesliga. Il deviendra ensuite entraîneur adjoint de Jürgen Klinsmann au Hertha et sera également dans l'équipe adjointe des Etats-Unis. Mais après ces passages et une dernière aventure qui remonte à 2022 en Grèce au AO Kavala, Nouri a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat gastronomique plutôt que de poursuivre coûte que coûte une carrière dans le football.

Alexander Nouri voit dans son nouveau rôle des similarités avec son rôle de coach comme la compréhension des individus, le leadership et l'organisation. "Au final, dans les deux cas, il s'agit de rassembler les gens. Dans le football, ce sont les joueurs ; ici, ce sont les employés ", a déclaré Alexander Nouri au journal allemand. "Le principe de base reste le même : il faut comprendre qui est en face de soi, ce qui le motive, ce dont il a besoin pour performer."