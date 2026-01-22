Bale sur Xabi Alonso : "Quand on arrive au Real Madrid, on n'a pas besoin d'être un entraîneur, on a besoin de gérer les égos"

L'ancien joueur du Real Madrid a donné son avis sur le départ de Xabi Alonso.

Plusieurs jours après le départ de Xabi Alonso du Real Madrid, remplacé par Alvaro Arbeola, les commentaires sont toujours très présents pour analyser le passage du technicien espagnol et les raisons de son départ. Pour TNT Sports, le Gallois Gareth Bale, passé par le Real Madrid sans laisser une trace impressionnante au sein du club des Merengue, a donné son avis sur ce départ précipité...

Il n'est pas nécessaire de faire autant de choses tactiques. Dans les vestiaires, il y a des superstars capables de faire basculer un match en un clin d'œil" a-t-il lancé tout en défendant l'ancien milieu, loin d'être un amateur sur le banc." C'est un entraîneur incroyable. Il a gagné tout ce qu'il a gagné au Bayer Leverkusen , il a remporté des trophées, il a incroyablement bien entraîné l'équipe. Mais quand on arrive au Real Madrid, on n'a pas besoin d'être un simple entraîneur, on a besoin d'être un manager. Il faut savoir gérer les egos dans le vestiaire.