Young Boys - Lyon : le match est bien commenté en France, la solution

La rencontre de la phase de ligue de l'Europa League entre Lyon et les Young Boys sera diffusée d'une manière étonnante.

La Ligue Europa est au programme ce jeudi 22 janvier avec Lyon qui espère conserver sa place de leader dans cette phase de ligue. La rencontre ne pourra pas être diffusée en France, tout comme la dernière fois face à Lille en raison du sponsor maillot de l'équipe suisse, " Plus 500 ", dont la publicité est interdite dans l'hexagone depuis 2016 par le code de la consommation. En cas de diffusion, toutes les chaînes françaises pourraient recevoir ne amende allant jusqu'à 100 000 euros.

Face à la menace et en échange, contrairement aux précédentes rencontres du club suisse des Young Boys, le diffuseur de la Ligue Europa, Canal +, a décidé de tout de même diffuser la rencontre afin de limiter la grogne des supporters... Mais ce sera sans les images, juste en commentant en plateau. Des statistiques et des infographies seront diffusées à la place avec le journaliste Salim Dib, accompagné du consultant Grégory Sertic sur Canal+ Live 10 et les réseaux sociaux de la chaîne (Twitch, Facebook, YouTube et Dailymotion). Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 18h45.