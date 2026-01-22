L'Algérie sanctionnée suite à des débordements pendant la CAN, Zidane concerné

L'équipe nationale d'Algérie a été sanctionnée avec plusieurs de ses joueurs.

Alors que le monde entier a vu, commenté les folles images de la finale de la Coupe d'Afrique des nations... C'est pour le moment les Fennecs de l'Algérie qui ont été sanctionnés pour des débordements intervenus lors du quart de finale face au Nigeria. Ce mercredi 21 janvier, la CAF a donné ses sanctions après une dizaine de jours de procédure.

Au coup de sifflet final le 10 janvier dernier et la défaite de l'Algérie 2-0, plusieurs échauffourées se sont déroulées impliquant notamment le portier Luca Zidane. Le gardien et d'autres joueurs se sont rués vers l'arbitre et les officiels pour contester certaines décisions pendant le match. Luca Zidane et Rafik Belghali ont tous les deux étaient sanctionnés. Dans le détail, le fils de la légende française écope d'une suspension de deux matches, tandis que le second est suspendu pour quatre matches dont deux avec sursis. Ces sanctions n'auront toutefois pas d'impact sur la prochaine Coupe du monde, car elles concerneront que les matchs du calendrier africain. Cela concernera donc les deux premiers matchs de la campagne de qualification pour la prochaine CAN en 2027 qui débutera en septembre.

La fédération écope aussi d'une sanction avec une lourde amende de 100 000 dollars en raison de la mauvaise conduite de son équipe nationale, mais aussi du comportement incorrect de ses supporters. "Suite à ces décisions, la Fédération algérienne de football a immédiatement engagé la procédure de recours prévue par les règlements en vigueur afin de contester ces sanctions", explique un communiqué.