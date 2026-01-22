''Protéger mes joueurs face à l'injustice'' : Pape Thiaw en remet une couche après la finale de la CAN Sénégal - Maroc

De retour au Sénégal en héros, les joueurs et le staff ont de nouveau commenté les incidents.

La finale de la Coupe d'Afrique des nations restera dans les mémoires et pas pour les bonnes raisons. En raison de la grève des joueurs sénégalais pendant plusieurs minutes après le penalty sifflé pour le Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN, des sanctions devraient voir le jour d'ici les prochains jours...

En attendant, la finale ne sera pas rejouée et le résultat a offert la victoire au Sénégal dans une fin de match dramatique pour les Marocains. De retour au pays lundi 19 janvier, les Lions de la Teranga ont célébré le trophée avec les supporters et Pape Thiaw, sélectionneur, en a profité pour redonner son point de vue sur les évènements passés sur son compte instagram...

Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique, qui s'est soldé malheureusement par une fin dramatique. Ça n'a jamais été mon intention d'aller à l'encontre des principes du jeu que j'aime tant. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice. Ce que certains prendront comme une violation des règles n'est autre qu'une réaction émotionnelle face à la partialité de la situation", a continué le technicien sénégalais. "Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d'aller gagner ce trophée pour vous (supporters sénégalais). Je m'excuse si j'ai pu heurter certaines personnes, mais les amoureux du football comprendront que l'émotion est partie intégrante de ce sport."