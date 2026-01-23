Auxerre - PSG : "on était tous très énervés", les Parisiens se retroussent les manches, heure et chaîne TV

A l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Auxerre ce vendredi à 20h00. Après une défaite frustrante au Sporting en Ligue des champions, une réaction d'orgueil est attendue.

Mardi soir, c'était comme si le ciel était tombé sur la tête du PSG à l'issue de la défaite amère au Sporting en Ligue des champions (2-1). Un revers frustrant tant le PSG a dominé (75% de possession de balle, 28 tirs), sans parvenir à concrétiser comme l'explique Luis Enrique en conférence : "Quand on domine le match de cette manière... au niveau professionnel c'est incroyable. On était tous énervés après le match parce que c'est tellement injuste". Et quoi de mieux pour s'aérer l'esprit que de rebasculer sur la Ligue 1 ? Le PSG, qui n'est plus leader du championnat, se doit justement de réagir face à Lens qui est devenu inarrêtable (8 victoires consécutives en Ligue 1).

C'est dans ce contexte que le PSG se déplace à Auxerre. L'AJA est en difficulté, avant-dernier de Ligue 1 et affichant une dynamique négative (trois défaites consécutives en championnat). Si les Auxerrois croient en un succès, il faut cependant remonter à 2011 pour connaître une victoire de l'AJA face au PSG. Les Parisiens, face au rythme endiablé du calendrier, auront certainement quelques absences importantes : Lee en plus de Hakimi et Mbaye, de retour de CAN, sont largement incertains. Petite interrogation aussi sur les participations de Neves et Ruiz.

A quelle heure débute Auxerre - PSG ?

Le coup d'envoi de Auxerre - PSG sera donné à 20h00 à l'Abbé-Deschamps par Monsieur Vernice.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre - PSG ?

Auxerre-PSG est à retrouver sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions probables de Auxerre - PSG ?

Auxerre. Léon - Sy, Senaya, Diomande, Akpa, Oppegard - Ahamada, El Azzouzi, Danois - Sinayoko, Namaso

PSG. Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Doué - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.