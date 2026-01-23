DIRECT. Auxerre - PSG : les Parisiens encore contrariés, suivez le match en direct

A l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Auxerre. Si les Parisiens ont des occasions franches, ils se cassent les dents sur un Léon de gala dans la cage auxerroise.

En direct

21:09 - Namaso déclenche une frappe ! (54') Dans une position à une vingtaine de mètres sur la droite, Namaso se met sur son pied droit puis déclenche une frappe. Son ballon s'élève à peine au-dessus de la cage de Chevalier qui avait accompagné le ballon.

21:07 - Barcola frôle le cadre ! (52') A l'entrée de la surface légèrement sur la gauche, le Parisien, en pleine course, opte pour la frappe du droit. Son ballon rasant passe à côté de la cage de Léon.

21:05 - Akpa signe une belle couverture (50') Sur la passe laser en profondeur de Vitinha pour Ramos, Akpa signe une belle couverture pour s'interposer de justesse. Le Portugais était totalement seul derrière.

21:03 - La frappe de Kvara déviée (48') Touché légèrement dans la surface dans l'axe, Kvara déclenche une frappe du droit. C'est contré, corner pour le PSG.

21:02 - Mensah lance la seconde période (47') Côté gauche, Mensah s'offre un déboulé avant de glisser un centre du gauche. Son geste est manqué et termine en sortie de but.

21:01 - Reprise ! Place à la seconde période de cet Auxerre - PSG !

20:45 - C'est la pause, 0-0 ! A la pause, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge. Donovan Léon a signé cinq parades décisive pour maintenir l'AJA à flot à la pause.

20:44 - Temps additionnel L'arbitre assistant indique une minute de temps additionnel dans cette première période.

20:42 - Duel physique au milieu (43') Dans une séquence où le PSHG cherchait à se projeter rapidement vers l'avant, Mayulu, dos au but, essuie une intervention physique de Senaya.

20:40 - Hernandez gratte la faute (41') Alors que Sy avait demandé le ballon dans la profondeur, Hernandez se replie rapidement. Le latéral auxerrois est sanctionné pour avoir mis son bras autour du coup de son vis à vis.

20:39 - Quelques statistiques (39') Alors que l'on approche des 40 minutes de jeu dans cette première période, le PSG affiche 74% de possession de balle pour cinq tirs cadrés et trois grosses occasions.

20:35 - Léon en véritable mur ! (37') Sur coup franc parisien côté gauche, Léon s'interpose par trois fois à bout portant devant Kvara et Mbaye. Le portier auxerrois tient l'AJA à lui seul dans cette première période !

20:34 - Paris manque de vitesse (35') Alors qu'il conserve le ballon, le PSG manque de vitesse dans ses transmissions à l'image de cette alerte en profondeur pour Ramos. L'arrière-garde auxerroise a eu le temps de se replier.

20:31 - Incompréhension côté Paris (32') Côté gauche, Barcola lève la tête et lâche un ballon dans la profondeur pour Mayulu. La passe est trop appuyée alors que ce dernier avait fait un appel croisé.

20:29 - Parade exceptionnelle de Léon ! (31') Le portier auxerrois signe un arrêt dantesque ! Sur corner, Ramos remporte son duel face à Akpa dans les airs et ajuste une tête à bout portant. Léon signe un arrêt réflexe sur sa ligne.

20:28 - Mayulu, une erreur proche de faire mouche (29') Sur son repli, Mayulu joue un tête défensive qui profite à Sy qui emmène le ballon seul dans la surface. Il faut une bonne couverture de Beraldo pour empêcher l'Auxerrois de frapper.

20:25 - Paris temporise mais se fait peur (26') Si le PSG cherche à conserver tranquillement, sa défense a du mal à faire tourner le ballon sereinement. Quelques minutes après Beraldo, c'est Hernandez qui est proche de se faire intercepter.

20:23 - Auxerre, le contre éclair ! (24') L'AJA se montre en contre ! Côté droit, Sinayoko fait parler sa rapidité pour porter le ballon. Son ballon enroulé pour Namaso est un peu trop fort. Grosse occasion pour Auxerre !

20:22 - Le corner de Kvara (23') Sur le corner joué à deux par le PSG, Kvara distille son ballon au niveau des 5,50 auxerrois mais Senaya s'interpose dans les airs.

20:20 - Beraldo proche de se faire intercepter (21') Alors que le PSG faisait tourner le ballon, Beraldo se fait une belle frayeur au moment de voir Sinayoko monter fort sur lui. Le Brésilien profite d'un contre favorable pour conserver.

20:18 - Auxerre s'est resserré (19') Après un premier quart d'heure franchement difficile, la formation de Pelissier évolue certes en bloc bas mais se montre bien plus hermétique.

20:16 - Beraldo à la limite de la faute (17') En contre, l'AJA tente de se projeter rapidement. Au centre du terrain, Danois, dos au but, s'écroule après un contact avec Beraldo. Monsieur Vernice fait signe de jouer.

20:15 - Le PSG fait tourner (15') Grosse séquence de possession de balle en cours pour le PSG qui balaie le terrain dans la largeur. Barcola fait mine de percuter avant de repasser derrière.

20:13 - Pelissier fait grise mine (13') Alors que l'on approche du premier quart d'heure de jeu disputé, Christophe Pelissier souffle sur son banc. Il faut dire que sa formation est asphyxiée en ce début de Auxerre - PSG.