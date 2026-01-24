Marseille - Lens : Gouiri et Marseille ont trouvé la recette, le résumé

L'OM revient à 5 points de Lens au classement de la Ligue 1 grâce à sa belle victoire face aux Nordistes lors du choc de la 19ème journée de Ligue 1. Les hommes de De Zerbi ont rendu la tâche facile avec une entame de feu et deux buts dans le premier quart d'heure.

En direct

23:14 - Ca ne remet pas en question ce que nous avons fait Adrien Thomasson a laissé ses impressions au micro de Ligue 1 Plus "Le début de match est raté avec ces deux buts ratés. Ca leur a permis de se mettre en confiance. Après on a manqué un peu de pragmatisme dans les deux surfaces. La défaite est logique, mais ça ne remet pas en cause ce que nous avons fait. Toutes les séries sont faites pour être arrêtées. C'était une bonne leçon ce soir."

23:13 - Le but de Fofana (vidéo) En vidéo la réduction de score de Fofana après une passe sublime de Sangaré

23:11 - La sortie de Florian Thauvin (vidéo) Le Stade Vélodrome n'a pas oublié les services rendus par Florian Thauvin durant son passage à l'OM

23:07 - Il a manqué d'un peu d'agressivité Sangaré a regretté le manque d'impact et d'agressivité dans le premier quart d'heure comme il témoigne au micro de Ligue 1 Plus "On a raté notre début de match. S'il était aussi bien que les 20 dernières minutes on aurait fait mieux. On va essayer de travailler pour avancer encore. Je pense qu'il a manqué un peu d'agressivité

23:01 - MARSEILLE RAYONNANT FACE AU LEADER (3-1) C'est terminé ! Victoire autoritaie de l'Olympique de Marseille face au leader lensois (3-1). Les Phocéens ont réussi une superbe entame du match qui les a propulsé très vite devant au score grâce aux buts de Gouiri et Nwareni. La deuxième mi-temps a été plus discrète avec plus de gestion que d'audace mais l'essentiel était ailleurs. L'OM se rapproche donc de son adversaire du soir, plus que 5 points séparent Lens et Marseille.

22:58 - 91' - Quatre minutes du temps additionnel L'arbitre de la rencontre indique quatre minutes du temps supplémentaire dans cette seconde période

22:55 - 88' - Les Lensois continuent de presser La réduction de score est un peu trop tardive pour les Nordistes, mais le RC Lens continue de presser en cette fin de rencontre face à un OM qui a beaucoup moins d'automatismes.

22:52 - 85' - FOFANA REDUIT LE SCORE (3-1) Après une action de classe de Sangaré, passement de jambes et une passe de l'extérieur du pied, Fofana garde tout son sang froid pour tromper Rulli et réduire le score (3-1)

22:48 - 82' - Gouiri sort sous les applaudissemnts L'attaquant algérien auteur d'un doublé, laisse sa place Aubameyang.

22:47 - 81' - Paixao soulève trop sa frappe Igor Paixao veut marquer son propre but, mais le Brésilien soulève trop sa frappe et le ballon passe largement au dessus

22:46 - 78' - Thauvin laisse sa place Une partie de public le siffle, l'autre l'applaudit. Floriant Thauvin quitte le terrain, il est remplacé par Sotoca, alors que Bermont a pris la place d'Aguliar

22:42 - 75' - DOUBLE DE GOUIRI Quelle magnifique action collective des marseillais, avec la participation de Paixao, Greenwood, Weah et Gouiri. C'est l'algérien qui est à la conclusion dans la surface, en mettant uniquement son pied en opposition. Le Vélodorme est en fusion. 3-0

22:41 - 73' - Triple changement marseillais Sorties de Aguerd, Traoré et Timber et entrées respectives de Pavard, Bakola et O'Riley

22:37 - 69' - Carton jaune pour Thauvin L'ancien Marseillais est averti pour un tirage de maillot sur Weah

22:35 - 67' - Greenwood fait le show Belle percée de Greenwood sur le flanc droit, avec un dribble osé sur Aguilar et Udol mais son tir est dévié au dernier moment par l'ancien messin

22:28 - 61' - Sangaré averti Carton jaune pour le jeune milieu malien pour un gros tacle sur Timothy Weah

22:25 - 59' - Greenwood fait son entrée Le meilleur buteur de la Ligue 1 fait son apparition sur la pelouse à la place de Nwaneri

22:24 - 57' - Bonne défense de Gadiou Très bonne défense du défenseur central lensois devant Paixao. Le Nordiste parvient à écarter le danger d'un tacle glissé

22:21 - 54' - Frappe enveloppée de Nwaneri Encore une frappe enroulée de Nwaneri, c'est cadré mais ça manque de puissance. Risser est sur la trajectoire.