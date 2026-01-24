DIRECT. Marseille - Lens : l'OM roule sur les nordistes, suivez le match
Entre deux rendez-vous décisifs en Ligue des Champions, l'OM accueille le leader de Ligue 1, le RC Lens, lors du choc de la 19ème journée.
21:38 - 32' - Le bapteme de feu de Nwaneri (vidéo)
Revivez l'action du second but marseillais signé Nwaneri
Ethan Nwaneri nous fait une 'Greenwood' pour son premier match...
21:35 - 28' - Quel manqué d'Odsonne Edouard
Suite à une-deux avec Thauvin, Odosnne Edouard hérite d'un très bon ballon de Thauvin, se présente presque seul face à Rulli, mais frappe au dessus du cadre. Quelle occasion pour les Lensois
21:34 - 27' - Thauvin sifflé
Sur chaque prise de balle, Florian Thauvin est sifflé par le public du Vélodrome
21:31 - 25' - Coup franc au dessus de Hojbjerg
Alors qu'on attendait Amine Gouiri, c'est Pierre Emile Hojbjerg qui exécute un coup franc excentrée de vingt mètres. La frappe est tendue mais le ballon passe largement au dessus des buts de Risser
21:29 - Le but de Gouiri (vidéo)
Revivez en vidéo l'ouverture de score signée par Amine Gouiri
21:26 - 20' - Hojbjerg écarte le danger
Sur un coup franc bien placé tiré par les Lensois, Hojbjerg sort le premier devant le ballon et parvient à repousse le cuir hors de la surface
21:23 - 16' - Saïd rappelé à l'ordre
L'attaquant lensois se fait rappeler par l'arbitre pour un tacle appuyé sur Weah.
21:19 - 13' - NWANERI FAIT LE BREAK (2-0)
L'attaquant anglais signe parfaitement ses débuts en Ligue 1 avec une prisse de balle au milieu, un crochet sublime sur Sarr avant d'envelopper son tir du pied gauche. Le ballon va mourir dans les filets lensois. 2-0 pour l'OM
21:18 - 12' - Frappe cadrée de Gouiri
L'attaquant marseillais parvient à se montrer encore une fois dangereux avec une frappe dans l'axe dans la surface, c'est cadrée et captée par Risser. Paixao regrette que l'algérien ne l'a pas servi sur le côté droit.
21:17 - 10' - Grosse faute d'Aguilar
L'ancien latéral monégasque est coupable d'une grosse semelle sur Hogbjerg. Faute pour le Marseillais
21:14 - 6' - Marseille poursuit sa domination
Gros début de match des Phocéens qui continuent presser des Lensois recroquevillés dans leur camp
21:10 - 3' - GOUIRI FRAPPE D'ENTREE (1-0)
L'attaquant algérien réussit un joli festival dans la surface artésienne en dribblant trois défenseurs suite à une passe de Paixao. Sa frappe qui suit est déviée et trompe Risser. 1-0 pour l'OM
21:01 - Entrée des 22 acteurs !
Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade Vélodrome dans une magnifique ambiance.
20:55 - 4 victoires en 5 ans pour Lens
L'équipe Lensoise est la véritable bête noire l'OM au stade Vélodrome. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, l'équipe Nordiste s'est imposé 4 fois
20:50 - Il a le temps de voir comment le public va l'accueillir..
Sur le retour de Florian Thauvin, Pierre Sage le coach lensois a déclaré au micro de Ligue 1 Plus "Il a le temps de voir comment le public va l'accueillir. Lui il est concentré sur sa tâche. S'il y a un penalty, il y aura des négociations entre les joueurs"
20:44 - L'arbitre de la rencontre
C'est Benoit Bastien qui dirigera cette rencontre entre le 2ème et le 3ème du classement de la Ligue 1.
20:37 - Timber et Nwaneri d'entrée
Les deux recrues phocéennees, Timber et Nwaneri, seront tous les deux titulaires pour ce dual face au RC Lens. A noter que Greenwood commencera le match sur le banc et c'est Amine Gouiri qui sera à la pointe de l'attaque de l'OM. Le onze phocéen est le suivant: Rulli - Medina, Aguerd, Balerdi - Weah, Timber, Hogbjerg, Paixao - Traoré, Gouiri, Nwaneri.
20:28 - Le onze lensois
Avec l'absence de Samson Baidoo c'est Ganiou qui le remplace poste pour poste au coeur de la défense lensoise. Florian Thauvin sera bien titulaire pour son retour au Vélodrome. Le onze concocté par Pierre Sage est comme suit: Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Said - Edouard
20:24 - Deux nouvelles recrues pour l'OM
Cette semaine, l’Olympique de Marseille a frappé fort sur le marché des transferts en accueillant deux recrues très prometteuses : l’international néerlandais Quinten Timber et le jeune talent anglais Ethan Nwaneri. Avec Timber, l’OM s’offre un milieu moderne, puissant et polyvalent, capable d’apporter de l’impact à la récupération tout en se projetant vers l’avant. De son côté, Nwaneri incarne l’avenir : précoce, technique et audacieux, il apporte créativité et imprévisibilité dans les zones offensives. Deux profils complémentaires qui illustrent l’ambition marseillaise sur ce mercato hivernal alors que la piste Abdelli se refroidit.
Cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu ce samedi 24 janvier au stade Vélodrome Vous pouvez suivre ce match en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner cette rencontre en streaming aussi via la plateforme Ligue 1 Plus.