DIRECT. Marseille - Lens : l'OM roule sur les nordistes, suivez le match

Entre deux rendez-vous décisifs en Ligue des Champions, l'OM accueille le leader de Ligue 1, le RC Lens, lors du choc de la 19ème journée.

En direct

21:38 - 32' - Le bapteme de feu de Nwaneri (vidéo) Revivez l'action du second but marseillais signé Nwaneri

21:35 - 28' - Quel manqué d'Odsonne Edouard Suite à une-deux avec Thauvin, Odosnne Edouard hérite d'un très bon ballon de Thauvin, se présente presque seul face à Rulli, mais frappe au dessus du cadre. Quelle occasion pour les Lensois

21:34 - 27' - Thauvin sifflé Sur chaque prise de balle, Florian Thauvin est sifflé par le public du Vélodrome

21:31 - 25' - Coup franc au dessus de Hojbjerg Alors qu'on attendait Amine Gouiri, c'est Pierre Emile Hojbjerg qui exécute un coup franc excentrée de vingt mètres. La frappe est tendue mais le ballon passe largement au dessus des buts de Risser

21:29 - Le but de Gouiri (vidéo) Revivez en vidéo l'ouverture de score signée par Amine Gouiri

21:26 - 20' - Hojbjerg écarte le danger Sur un coup franc bien placé tiré par les Lensois, Hojbjerg sort le premier devant le ballon et parvient à repousse le cuir hors de la surface

21:23 - 16' - Saïd rappelé à l'ordre L'attaquant lensois se fait rappeler par l'arbitre pour un tacle appuyé sur Weah.

21:19 - 13' - NWANERI FAIT LE BREAK (2-0) L'attaquant anglais signe parfaitement ses débuts en Ligue 1 avec une prisse de balle au milieu, un crochet sublime sur Sarr avant d'envelopper son tir du pied gauche. Le ballon va mourir dans les filets lensois. 2-0 pour l'OM

21:18 - 12' - Frappe cadrée de Gouiri L'attaquant marseillais parvient à se montrer encore une fois dangereux avec une frappe dans l'axe dans la surface, c'est cadrée et captée par Risser. Paixao regrette que l'algérien ne l'a pas servi sur le côté droit.

21:17 - 10' - Grosse faute d'Aguilar L'ancien latéral monégasque est coupable d'une grosse semelle sur Hogbjerg. Faute pour le Marseillais

21:14 - 6' - Marseille poursuit sa domination Gros début de match des Phocéens qui continuent presser des Lensois recroquevillés dans leur camp

21:10 - 3' - GOUIRI FRAPPE D'ENTREE (1-0) L'attaquant algérien réussit un joli festival dans la surface artésienne en dribblant trois défenseurs suite à une passe de Paixao. Sa frappe qui suit est déviée et trompe Risser. 1-0 pour l'OM

21:06 - C'est parti ! Début de cette première période entre Marseille et Lens.

21:01 - Entrée des 22 acteurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade Vélodrome dans une magnifique ambiance.

20:55 - 4 victoires en 5 ans pour Lens L'équipe Lensoise est la véritable bête noire l'OM au stade Vélodrome. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, l'équipe Nordiste s'est imposé 4 fois

20:50 - Il a le temps de voir comment le public va l'accueillir.. Sur le retour de Florian Thauvin, Pierre Sage le coach lensois a déclaré au micro de Ligue 1 Plus "Il a le temps de voir comment le public va l'accueillir. Lui il est concentré sur sa tâche. S'il y a un penalty, il y aura des négociations entre les joueurs"

20:44 - L'arbitre de la rencontre C'est Benoit Bastien qui dirigera cette rencontre entre le 2ème et le 3ème du classement de la Ligue 1.

20:37 - Timber et Nwaneri d'entrée Les deux recrues phocéennees, Timber et Nwaneri, seront tous les deux titulaires pour ce dual face au RC Lens. A noter que Greenwood commencera le match sur le banc et c'est Amine Gouiri qui sera à la pointe de l'attaque de l'OM. Le onze phocéen est le suivant: Rulli - Medina, Aguerd, Balerdi - Weah, Timber, Hogbjerg, Paixao - Traoré, Gouiri, Nwaneri.

20:28 - Le onze lensois Avec l'absence de Samson Baidoo c'est Ganiou qui le remplace poste pour poste au coeur de la défense lensoise. Florian Thauvin sera bien titulaire pour son retour au Vélodrome. Le onze concocté par Pierre Sage est comme suit: Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Said - Edouard