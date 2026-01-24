Marseille - Lens : les recrues phocéennes déjà à l'épreuve

Entre deux rendez-vous décisifs en Ligue des Champions, l'OM accueille le leader de Ligue 1, le RC Lens, lors du choc de la 19ème journée.

Après une lourde défaite à Liverpool (0-3) et avant un déplacement crucial à Bruges mercredi prochain, l'OM accueille donc les leaders nordistes, un match que les phocéens ne peuvent pas prendre à la légère. Car en face, Lens avance avec assurance, fort d'une dynamique impressionnante et d'un statut de leader assumé. Une victoire artésienne repousserait Marseille à onze points, un écart déjà vertigineux à ce stade de la saison, et ferait basculer un peu plus la pression sur les épaules olympiennes.

De Zerbi hausse le ton

Sportivement, les trajectoires des deux équipes semblent presque opposées. Lens arrive au Vélodrome avec la possibilité d'enchaîner une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues, porté par une organisation solide, une défense hermétique et une remarquable constance. Les Sang et Or n'ont encaissé qu'un seul but sur leurs cinq derniers matches et restent sur plusieurs clean sheets en Ligue 1. Marseille, de son côté, alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Capable d'éclats offensifs, comme lors du large succès contre Angers (5-2), l'OM peine en revanche à confirmer dans les grands rendez-vous, notamment sur la scène européenne, où le naufrage d'Anfield a laissé des traces.

Face à cette situation délicate, Roberto De Zerbi a choisi de s'exprimer frontalement pour tenter de reprendre la main. " Lens est une équipe qui mérite d'être première avec sa continuité et son organisation ", a reconnu l'entraîneur italien, conscient de l'ampleur du défi. Marqué par la défaite contre Liverpool, il n'a pas cherché d'excuses : " Le match de mercredi ne m'a pas plu, on a mal joué, et la responsabilité est la mienne. " Mais De Zerbi refuse de noircir totalement le tableau, rappelant que " les faits, c'est qu'on a la meilleure attaque de Ligue 1 ". Et de conclure avec un message clair : " Si on gagne contre le premier, on revient à cinq points. Il reste toute la phase retour, et on a les qualités pour faire mieux. "

Individuellement, plusieurs situations cristallisent les tensions, à commencer par celle de Benjamin Pavard. Le défenseur traverse une période compliquée depuis l'automne, enchaînant prestations en demi-teinte et erreurs coûteuses. Son match aller à Lens avait symbolisé les fragilités marseillaises, et il pourrait cette fois débuter sur le banc, De Zerbi n'hésitant plus à trancher dans le vif. Le groupe était quasiment au complet à l'exception de Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir, ménagés alors que Emerson est victime d'une blessure musculaire.

Timber et Nwaneri dans le grand bain

Côté terrain, les compositions probables reflètent ces dynamiques. Marseille devrait s'articuler autour de Rulli dans les buts, un trio défensif Aguerd, Medina, Balerdi derrière un milieu à quatre avec Paixao et Weah sur les ailes autour de Hojbjerg et le néerlandais Timber, arrivé cette semaine. L'animation offensive reposera sur Gouiri, Traoré et l'autre nouvellerecrue Nwaneri, alors que Greenwood pourrait commencer le match sur le banc.

Du côté lensois, Franck Haise devrait une nouvelle fois s'appuyer sur la continuité et la rigueur collective qui font la force de son équipe depuis le début de la saison, malgré l'absence notable de Samson Baidoo, touché aux ischio-jambiers. Cette indisponibilité oblige le technicien artésien à ajuster légèrement son arrière-garde, sans pour autant bouleverser une organisation défensive qui reste l'une des plus solides de Ligue 1. Devant Risser inamovible dans les buts c'est Ganiou qui pourrait compenser l'absence de Baidoo. Il sera accompagné de Aguilar et Malang Sarr en défense. Un milieu à quatre Abdulhamid, Thomasson, Sangarén, Udol devrait débuter juste derrière le trident offensif Saïd, Edouard, Thauvin.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce choc de la 19ème journée de Ligue 1 qui sera dirigé par Bénoît Bastien aura lieu ce samedi à 21h05 au stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lyon - Marseille ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Marseille : Rulli - Medina, Aguerd, Balerdi - Weah, Timber, Hogbjerg, Paixao - Traoré, Gouiri, Nwaneri

Lens: Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Said - Edouard

Les différentes côtes

L'OM, porté par le Vélodrome, conserve le statut de favori, mais Lens représente une option à la cote séduisante.

Betclic : Marseille 1,94 / Nul 3,78 / Lens 3,45

Winamax : Marseille 1,94 / Nul 3,80 / Lens 3,40

Unibet : Marseille 1,97 / Nul 3,80 / Lens 3,48

Parions Sports : Marseille 1,98 / Nul 3,80 / Lens 3,45