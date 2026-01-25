Barcelone - Oviedo : retrouver l'allant offensif malgré les blessés, heure et chaîne tv

Leader sous pression, le FC Barcelone reçoit le Real Oviedo, lanterne rouge, avec l'obligation de se relancer en Liga et de retrouver la tête du classement.

Le FC Barcelone retrouve la Liga ce dimanche au Camp Nou avec une idée claire en tête : renouer avec la victoire et reprendre le contrôle d'un championnat redevenu serré. Battus lors de la précédente journée sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), les Blaugranas ont vu leur confortable avance fondre dangereusement. Avec 49 points, ils sont à deux points du Real, qui a gagné ce samedi à Bilbao et qui compte un match de plus. Dans ce contexte, la réception du Real Oviedo, dernier du classement, ressemble autant à une opportunité idéale qu'à un rendez-vous piégeux, tant le Barça n'a plus le droit à l'erreur.

Deux cadres catalans forfaits

La défaite à Saint-Sébastien a agi comme un avertissement. Malgré une domination globale, l'équipe de Hansi Flick a payé cher ses erreurs défensives, un mal récurrent cette saison. Barcelone a déjà encaissé 22 buts en Liga, un chiffre élevé pour un prétendant au titre, et qui illustre les fragilités d'un collectif pourtant redoutable offensivement. Si la victoire 4-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions a permis de redonner un peu d'air et de confiance, la priorité reste désormais clairement le championnat, d'autant que le Real Madrid pourrait s'emparer de la première place dès samedi.

Sur le plan de l'effectif, Flick doit composer avec plusieurs absences importantes. Gavi, Andreas Christensen et les deux cadres Pedri et Ferran Torres sont forfaits. La sortie sur blessure de Pedri en Ligue des champions pourrait priver le Barça de son métronome pendant plusieurs semaines. En revanche, le retour de Lamine Yamal constitue une excellente nouvelle. Suspendu en milieu de semaine, le jeune ailier revient avec l'envie de marquer les esprits. Robert Lewandowski, malgré l'enchaînement des matches, reste le leader offensif, tandis qu'Eric Garcia devrait être repositionné au milieu pour compenser les absences. Dani Olmo pourrait également profiter de la rotation pour s'installer dans un rôle de meneur.

Une solidité défensive à retrouver

Hansi Flick, conscient des critiques autour de la fébrilité défensive de son équipe, a tenu à clarifier les choses en conférence de presse. " Nous avons fait quelques erreurs, et c'est pour cela que les buts sont arrivés. Peut-être que la concentration doit être maintenue pendant les 90 minutes ", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : " Les équipes défendent avec beaucoup d'intensité contre nous. Il faut être prêts, nous en avons parlé et nous devons mieux faire. " Interrogé sur le contexte institutionnel et les prochaines élections à la présidence du club, l'entraîneur allemand a préféré rester en retrait, tout en saluant la stabilité retrouvée sous Joan Laporta et les progrès réalisés, notamment grâce aux joueurs issus de La Masia.

En face, le Real Oviedo avance sans pression mais avec l'urgence de survivre. Promu cette saison après 24 ans d'absence dans l'élite, le club asturien occupe la dernière place avec seulement 13 points et la pire attaque de Liga. Malgré tout, les hommes de Guillermo Almada n'ont perdu que deux de leurs six derniers matches et tenteront de jouer leur chance sans complexe. Déjà battu 3-1 à l'aller, Oviedo n'a rien à perdre. Pour les Blaugranas, ce match contre le dernier doit permettre de retrouver de la solidité et de l'efficacité, tout en sécurisant leur position en tête devant le Real.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 21ème journée de Liga qui sera dirigée par Juan Martinez aura lieu ce dimanche à 16h15 au Camp Nou.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Real Oviedo ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé - E. Garcia, De Jong, Yamal, Fermín, Raphinha - Lewandowski

Oviedo : Escandell - Vidal, Carmo, Costas, Alhassane - Colombatto, Sibo, Hassan, Reina, Chaira - Viñas

Les différentes côtes

Les blaugranas sont dans l'obligation de gagner face à la lanterne rouge Real Oviedo, la logique doit être respectée.

Betclic : Barcelone 1,08 / Nul 10,50 / Real Oviedo 21,00.

