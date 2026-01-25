DIRECT. Barcelone - Oviedo: Golazo de Lamine Yamal, suivez le match

Un tir cadré en 45 minutes avec une seule occasion nette, le Barça peine pour le moment à montrer un visage emballant à domicile face à Oviedo. Il va falloir rectifier beaucoup de choses pour le second acte pour espérer de repasser devant le Real au classement.

18:08 - 90' - Trois minutes du temps supplémentaire Il y aura trois minutes du temps supplémentaire alors que la grêle s'abat sur Barcelone en ce début de soirée

18:07 - 88' - les Catalans pressent jusqu'au bout Sous une grosse pluie alors que le score est lagement acquis, les Catalans continuent de presser l'équipe d'Oviedo dans ses dernières minutes du match

18:03 - 85' - Le ciseau de Lamine Yamal (vidéo) Pour le plaisir des yeux, le magnifique ciseau réussi par Lamine Yamal pour le troisième but des Catalans

18:01 - 83' - ENTREE DE CAZORLA Santi Cazorla fait son entrée sous les applaudissements du public de Camp Nou. Il est accompagné de Borbas et Brekalo. C'est Vinas, Hassan et Colombatto qui laissent leurs places

18:00 - 81' - Centre contré de Koundé Le Français centre fort dans la surface, mais le ballon est légèrement dévié par la défense d'Oviedo. Sortie en corner

17:57 - 78' - Sortie de Lamine Yamal L'attaquant catalan qui sort sous les applaudissements, laisse sa place à Roony Bardghji

17:53 - 75' - Entrée de Bernal Le jeune Marc Bernal fait son entrée du côté de Barça, à la place de Dani Olmo

17:52 - 73' - BIJOU DE LAMINE YAMAL (3-0) Un magnifique ciseau de Lamine Yamal sur un centre de l'extérieur du pied de Dani Olmo est hors de portée du portier d'Oviedo. Quel magnifique réalisation du prodige espagnol. 3-0 pour le Barça

17:46 - 69' - Les Catalans en gestion Les joueurs d'Hansi Flick font tourner le ballon en essayant d'étirer le bloc adverse; On sent les joueurs blaugranas en gestion quatre jours avant d'accueillir Copenhague en Champions League

17:45 - Changement pour Oviedo Sortie d'Alberto Reina et entrée de Fonseca du côté du promu

17:44 - 64' - Un Koundé productif L'entrée en jeu du Français a complètement métamorphosé le jeu des Catalans. Plus de vitesse, plus d'appels et de meilleurs projections vers l'avant des joueurs catalans

17:40 - 61' - Belle parade d'Escandell Le portier de Real Oviedo dévie du bout des doigts le tir enveloppé de Lamine Yamal, la tentative de catalan était bien cadrée. Le corner qui suit ne donnera rien

17:39 - Le but de Dani Olmo (vidéo) Revivez en vidéo la première réalisation des Catalans signée Dani Olmo

17:36 - 57' - MAGNIFIQUE PIQUE DE RAPINHA (2-0) Sur une passe en retrait trop molle de Costas vers Escandell, Rapinha chipe le cuir et s'en va battre en face à face Aaron Escandell. Il tente un sublime piqué qui lobe le gardien d'Oviedo. 2-0 pour le Barça

17:34 - 56' - Belle tête de Lewandowski Belle déviation de la tête de Lewandowski dans la surface Oviedo, le ballon est cadré mais capté sans soucis par Escandell

17:30 - 52' - DANI OLMO LIBERE LE BARCA (1-0) Les Catalans parviennent à ouvrir le score grâce à une frappe croisée de Dani Olomo hors de portée de Escandell. L'occasion est venue suite à un premier tir raté de Yamal, qui est parvenu à faire un bon pressing sur l'action. 1-0 pour le Barça

17:28 - 49' - Koundé entré à la pause Le défenseur français est entré à la place de Gerrard Martin pour apporter un peu plus d'animation offensive.

17:27 - 48' - Lewandowski frustré Rpainha ne parvient à trouver qu'un défenseur d'Oviedo sur corner, Robert Lewandowski est trop court et ne parvient à touche le ballon

17:24 - Début de seconde période ! C'est reparti au Camp Nou pour le second acte entre Barcelone et Oviedo