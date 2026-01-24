DIRECT. Villarreal - Real : Madrid et Mbappé sans imagination, suivez le match

Le Real Madrid de Kylian Mbappé ne montre pas grand-chose jusqu'ici sur la pelouse de Villarreal, ce samedi soir lors de la 21e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:40 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid obtient un corner sur la droite du terrain dans cette fin de première période mais la défense de Villarreal écarte le danger sans trembler.

21:37 - Remise audacieuse de Camavinga Sur un centre venu de la gauche de Moleiro, Camavinga surprend tout le monde en remisant de la tête pour son gardien Thibaut Courtois. Mais c'est très bien réalisé et le portier belge capte le ballon.

21:34 - Parejo manque son coup franc Sur un coup franc pleine axe à une quarantaine de mètres du but de Courtois, Dani Parejo cherche dans la surface sur la gauche Gerard Moreno mais c'est trop fort et le ballon sort directement.

21:32 - Corner pour Villarreal Villarreal se procure un corner peu après la demi-heure de jeu. C'est dévié au premier poteau mais les joueurs du Real Madrid parviennent à se dégager.

21:29 - Mbappé frappe pour la pemière fois Après une récupération haute de Carreras, le Real Madrid va vite vers l'avant et Mbappé joue bien un une-deux plein axe avec Vinicius. Le Français enchaîne sur une frappe en première intention aux 20 mètres mais Junior capte le ballon.

21:28 - Un choc décevant jusqu'à présent Ce match entre Villarreal et le Real Madrid était très attendu, entre le troisième et le deuxième de Liga à l'heure actuelle. Mais ce choc de la 21e journée de Liga est pour l'instant décevant, du moins au niveau du spectacle, les deux équipes ne tentent que trop peu.

21:25 - Villarreal: Foyth cède sa place, déjà blessé Touché à la cheville gauche, Juan Foyth ne peut pas continuer et cède sa place au jeune défenseur Rafa Marin, formé au Real Madrid et actuellement prêté par le Napoli à Villarreal.

21:21 - Güler frappe en force Après avoir pénétré dans la surface, Arda Güler décide d'y aller seul et finit son action par une frappe en force dans un angle fermé, mais Luiz Junior, le gardien de Villarreal, capte le ballon en deux temps.

21:19 - Mikautadze de volée Sur un bon ballon par-dessus de Moreno, Mikautadze est un peu excentré dans un angle fermé mais tente tout de même la volée en première intention. Ca part au-dessus !

21:16 - Vinicius s'énerve contre l'arbitre Bien trouvé à l'entrée de la surface dans l'axe du terrain, Vinicius est légèrement déséquilibré par Parejo mais continue son action avant de finalement perdre le ballon. L'arbitre laisse jouer et cela énerve beaucoup le Brésilien.

21:13 - Carreras devant Buchanan Après une très bonne sortie de balle suite à un six mètres, Moleiro décale bien son latéral Pedraza qui peut centrer fort au deuxième poteau. Buchanan reprend de volée pour remettre en retrait mais Carreras intervient bien pour dégager en corner. Un coup de pied de coin qui ne donne rien pour Villarral.

21:10 - Mbappé très discret Aligné comme d'habitude à la pointe de l'attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé est pour l'instant peu trouvé par ses coéquipiers. Il n'a quasiment touché aucun ballon.

21:07 - Beaucoup de tensions Ce début de match est assez tendu sur la pelouse de la Ceramica, avec beaucoup de fautes sifflées, ou non sifflées, par l'arbitre dans ces premières minutes. Les joueurs de Villarreal protestent plus que ceux du Real Madrid pour l'instant.

21:04 - Valverde manque son tir Fede Valverde prend ses responsabilités sur ce coup franc excentré à gauche, près de la surface. Mais l'Uruguayen choisit de frapper en force à ras de terre et c'est repoussé par les défenseurs adverses.

21:03 - Carton jaune pour Foyth Le match n'a commencé que depuis deux minutes mais M. Soto Grado sort un premier carton jaune pour le défenseur de Villarreal, Foyth, coupable d'avoir fait tomber Bellingham qui avait demandé le ballon en profondeur. Cela offre aussi un coup franc bien placé, à gauche de la surface, pour le Real.

21:01 - C'est parti entre Villarreal et le Real Madrid ! Après une minute de silence en l'honneur des victimes de l'accident des trains en Espagne la semaine passée, M. Soto Grado siffle le coup d'envoi de la rencontre de la 21e journée de Liga entre Villarreal et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs du Sous-marin jaune qui engagent pour cette première période.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de Villarreal et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse de l'Estadio de la Ceramica ! Le coup d'envoi de ce choc de la 20e journée de Liga est désormais imminent.

20:54 - Villarreal presque parfait à domicile Villarreal est en grande forme cette saison en Liga à domicile. Les joueurs de Marcelino comptent 8 victoires en 10 matchs à la Ceramica, pour un match nul (2-2 contre le Betis) et une seule défaite (0-2 contre Barcelone), soit 25 points pris sur 30 possibles. Ils ont marqué 23 fois en 10 matchs (soit 2,3 buts/match) et n'ont encaissé que 7 buts. Le Real Madrid, qui l'avait emporté 3-1 à l'aller grâce à Vinicius et Mbappé, est prévenu.

20:48 - Le Real Madrid peut redevenir leader Kylian Mbappé, auteur d'un doublé ce mardi contre son ancien club de l'AS Monaco en Ligue des champions, sera une nouvelle fois aligné malgré sa petite gêne au genou, ce samedi contre Villarreal. Malgré les risques d'aggravation de sa blessure, le Real Madrid a visiblement bien besoin de son international tricolore, meilleur buteur de la Liga (19 buts). En cas de succès, le club madrilène pourrait une nouvelle fois prendre provisoirement la tête de la Liga devant le Barça, qui ne jouera que dimanche contre Oviedo (16h15)

20:42 - Un déplacement compliqué pour le Real Pour son quatrième match à la tête du Real Madrid depuis qu'il a pris la succession de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa va vivre son premier vrai test avec ce déplacement sur la pelouse de Villarreal. Un voyage qui ne réussit pas vraiment aux Merengue ces dernières saisons. Le Real Madrid n'a ainsi battu Villarreal à l'extérieur que deux fois sur les neufs dernières saison, en 2016/2017 (2-3) et la saison passée, en 2024/2025 (1-2), grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

20:36 - Quels pronostics pour Villarreal - Real Madrid ? Pour cette rencontre de la 21e journée de la Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement à l'Estadio de la Cerámica. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire du Sous-marin jaune à domicile se situe entre 3 et 3,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.

20:30 - Comment voir Villarreal - Real Madrid en direct Ce match entre Villarreal et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2 pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Villarreal et le Real à partir de 21 heures ce samedi 24 janvier, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

20:24 - Real Madrid: Camavinga remplace Tchouaméni Pour ce déplacement à Villarreal, Alvaro Arbeloa est privé d'Aurélien Tchouaméni (suspendu), mais aussi d'Alexander-Arnold, de Militao, de Rüdiger et de Mendy. L'absence de l'ancien joueur des Girondins l'oblige à repenser son milieu et c'est Eduardo Camavinga qui prend le relais au poste de sentinelle. Arbeloa ne fait finalement qu'un seul changement par rapport au succès contre Monaco, avec la titularisation de Carreras à gauche de la défense. Mastantuono, Mbappé et Vinicius enchaînent donc devant. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - A. Güler, Camavinga, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

20:18 - Villarreal: Gueye et Mikautadze titulaires Pour ce match de prestige face au Real Madrid, Marcelino ne va pas déroger à son 4-4-2 à plat. Déjà de retour de la CAN, durant laquelle il a marqué le but vainqueur pour le Sénégal en finale contre le Maroc, Pape Gueye débute au milieu avec Dani Parejo. Devant, l'ancien attaquant de l'OL Georges Mikautadze est titulaire, associé à Gerard Moreno plutôt qu'à Nicolas Pépé. Le onze de départ de Villarreal : L. Junior - P. Navarro, Foyth, R. Veiga, Pedraza - Buchanan, P. Gueye, Parejo, Moleiro - Mikautadze, G. Moreno.